وزير الخارجية التركي: الاستخبارات التركية والروسية تبحثان مصير المجموعات المتطرفة في إدلب

قال مولود جاويش أوغلو، وزير الخارجية التركي، اليوم الثلاثاء 18 سبتمبر/أيلول، إن وكالات الاستخبارات والأمنية التركية والروسية سيبحثان مصير المجموعات المتطرفة المتواجدة في إدلب.

كما قال أوغلو في مؤتمر صحفي نقلته وكالة "رويترز" إن تركيا سترسل تعزيزات لإدلب، بعد الاتفاق على إقامة منطقة منزوعة السلاح، وستنفذ روسيا وتركيا دوريات مشتركة فيها.

© Sputnik . basel shartouh أنقرة: الحفاظ على حدود إدلب وتدابير روسية لمنع قوات الحكومة السورية من الدخول

وتابع: " روسيا وتركيا ستنفذان دوريات مشتركة ومنسقة حول حدود إدلب. سنحتاج نشر قوات إضافية هنا".

وقال إن طريقي إم4 وإم5 السريعين اللذين يربطان الشرق بالغرب والشمال بالجنوب عبر منطقة إدلب، ويربطان مدينة حلب الواقعة تحت سيطرة دمشق بساحل البحر المتوسط ، سيكونان مفتوحين أمام حركة المرور بنهاية العام.

وأوضح وزير الخارجية التركي أن طائرات مسيرة، يمكن أن تشارك في دوريات إدلب السورية.

وفي السياق ذاته، رحبت سوريا بالاتفاق حول محافظة إدلب الذي أعلن عنه في مدينة سوتشي الروسية، مؤكدة أن هذا الاتفاق كان حصيلة مشاورات مكثفة بين الجمهورية العربية السورية والاتحاد الروسي وبتنسيق كامل بين البلدين.

وكان بوتين وأردوغان قد اتفقا، يوم الاثنين، في سوتشي على نزع السلاح من خط التماس بين قوات المعارضة والحكومة في محافظة إدلب، بحلول 15 تشرين الأول/اكتوبر. ووقع وزيرا دفاع البلدين على مذكرة تفاهم بشأن استقرار الوضع في إدلب.