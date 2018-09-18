إحدى أسرار انتصارات الجيش السوري.. مشاف متطورة تؤازر الأعمال القتالية (صور وفيديو)

ويعد هذا المشفى من أكبر وأهم المشافي الميدانية في سوريا، ويتكون من غرفتي عمليات متطورتين ومجهزتين لاستقبال أي عمل جراحي إسعافي، بالإضافة إلى غرفة عناية مشددة مكونة من 3 أسرة ومجهزة بأحدث التجهيزات الطبية العالمية.
- مشاف ميدانية متطورة تؤازر الأعمال القتالية في ريف حماة، سوريا© Sputnik . Bassel Shartouh
- مشاف ميدانية متطورة تؤازر الأعمال القتالية في ريف حماة، سوريا© Sputnik . Bassel Shartouh
- مشاف ميدانية متطورة تؤازر الأعمال القتالية في ريف حماة، سوريا© Sputnik . Bassel Shartouh
- مشاف ميدانية متطورة تؤازر الأعمال القتالية في ريف حماة، سوريا© Sputnik . Bassel Shartouh
وأوضح المقدم الطبيب "أنور" لـ"سبوتنيك" أن هذا المشفى يقدم الخدمات الطبية لعناصر الجيش والقوات الرديفة بالإضافة للمدنيين في المنطقة، موضحا أن الكادر الطبي في المشفى مكون من أطباء وممرضين سوريين ذوي خبرة وكفاءة عالية، كما أن المشفى مزود بكافة الأدوية اللازمة للعمل، بالإضافة إلى عدة سيارات إسعاف مجهزة بكامل المعدات الأساسية للعمل الطبي الميداني.
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