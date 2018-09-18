إحدى أسرار انتصارات الجيش السوري.. مشاف متطورة تؤازر الأعمال القتالية (صور وفيديو)

بالتوازي مع الأعمال العسكرية التي يخوضها على جبهات مختلفة، استحدث الجيش السوري مشاف ميدانية متنقلة مواكبة لعمل قواته، لتقديم الرعاية الصحية لمصابي الحرب من عسكريين ومدنيين.

كاميرا " سبوتنيك " زارت واحدا من أهم هذه المشافي الميدانية على إحدى جبهات ريف حماة ، ويعد هذا المشفى وحدة طبية متكاملة تقدم جميع أنواع الخدمات الطبية والأعمال الجراحية المتنوعة، إضافة إلى العناية الفائقة والمركزة.

ويعد هذا المشفى من أكبر وأهم المشافي الميدانية في سوريا، ويتكون من غرفتي عمليات متطورتين ومجهزتين لاستقبال أي عمل جراحي إسعافي، بالإضافة إلى غرفة عناية مشددة مكونة من 3 أسرة ومجهزة بأحدث التجهيزات الطبية العالمية.

مشاف ميدانية متطورة تؤازر الأعمال القتالية في ريف حماة، سوريا © Sputnik . Bassel Shartouh

مشاف ميدانية متطورة تؤازر الأعمال القتالية في ريف حماة، سوريا © Sputnik . Bassel Shartouh

مشاف ميدانية متطورة تؤازر الأعمال القتالية في ريف حماة، سوريا © Sputnik . Bassel Shartouh

مشاف ميدانية متطورة تؤازر الأعمال القتالية في ريف حماة، سوريا © Sputnik . Bassel Shartouh 1 / 4 © Sputnik . Bassel Shartouh مشاف ميدانية متطورة تؤازر الأعمال القتالية في ريف حماة، سوريا

وأوضح المقدم الطبيب "أنور" لـ"سبوتنيك" أن هذا المشفى يقدم الخدمات الطبية لعناصر الجيش والقوات الرديفة بالإضافة للمدنيين في المنطقة، موضحا أن الكادر الطبي في المشفى مكون من أطباء وممرضين سوريين ذوي خبرة وكفاءة عالية، كما أن المشفى مزود بكافة الأدوية اللازمة للعمل، بالإضافة إلى عدة سيارات إسعاف مجهزة بكامل المعدات الأساسية للعمل الطبي الميداني.