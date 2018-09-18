الحشد الشعبي يحبط عملية تسلل لعناصر "داعش" غربي الموصل

القاهرة — سبوتنيك. وقال موقع الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء: "قوة من اللواء 29 في الحشد الشعبي تمكنت من إفشال محاولة تسلل لعناصر داعش باتجاه قرية تل قصب غرب الموصل".

© AFP 2018 / AHMAD AL-RUBAYE العراق... الحشد الشعبي يحبط تسللا لـ"داعش" في محيط قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين

وأضاف الموقع: "قوات اللواء تصدت للإرهابيين فيما لاذوا بالفرار".

وأوضح الموقع: "قوات اللواء 29 نفذت عملية تمشيط واسعة بحثا عن الإرهابيين والخلايا التابعة لهم في المنطقة المذكورة".

وتواصل قوات الحشد الشعبي جهودها الأمنية لإحكام السيطرة على المناطق الحدودية شمال العرق وتطهيرها، خاصة تل قصب والبلدات المحيطة بها في قضاء سنجار، حيث ينشط عناصر "داعش" الذين تمكنوا من الهرب خلال معارك تحرير هذه الأراضي، أو من داخل الأراضي السورية حيث لا تزال الحرب ضد الإرهاب مستمرة.

وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

كان رئيس الوزراء حيدر العبادي أعلن عزم القوات العراقية ملاحقة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا) داخل الأراضي السورية حتى يتم القضاء عليه نهائيا، فيما تم الإعلان لاحقا عن تنفيذ القوات العراقية ضربات جوية في سوريا بالتنسيق مع دمشق، أسفرت عن مقتل العشرات من قياديي التنظيم وتدمير مقار رئيسية له.