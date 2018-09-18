مقتل شخصين وإصابة 15 آخرين إثر انفجار عبوة ناسفة في كركوك

قتل شخصان وأصيب 15 آخرين، اليوم الثلاثاء، إثر انفجار عبوة ناسفة على الطريق في منطقة الرشاد بكركوك، شمالي العراق.

بغداد- سبوتنيك وقال المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية، سيف البدر، إن "عبوة ناسفة انفجرت أثناء مرور باص في منطقة الرشاد بكركوك أسفر عن استشهاد شخصين وإصابة 15 آخرين".

وأضاف البيان "بقي 9 جرحى لتلقي العلاج في المستشفيات".

وكانت "السومرية نيوز" نقلت عن مصدر أمني قوله "عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب طريق بغداد كركوك، انفجرت اليوم، لدى مرور عجلة تقل منتسبين في الشرطة الاتحادية، ما أدى سقوط قتلى وجرحى".

واضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة أمنية طوقت الحادث، ونقلت المصابين إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج والجثتين إلى الطب العدلي".

وذكر "السومرية نيوز"، أن "طريق بغداد كركوك يشهد بين فترة وأخرى خروقات أمنية، تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الامنية، إلا أن القوات الأمنية انتشرت بشكل مكثف في الطريق من أجل تأمينه بشكل كامل".