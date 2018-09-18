أول تعليق من قطر على الاتفاق الروسي التركي بشأن إدلب

أصدرت قطر، اليوم الثلاثاء 18 سبتمبر/ أيلول، أول تعليق على الاتفاق الروسي التركي، بشأن إقامة منطقة منزوعة السلاح في محافظة "إدلب" السورية.

ونشرت وكالة الأنباء القطرية بيانا، قالت فيه: "دولة قطر ترحب بالاتفاق الروسي التركي على إقامة منطقة منزوعة السلاح في محافظة إدلب، بين المعارضة السورية المسلحة وقوات النظام السوري".

© AFP 2018 / واشنطن تعلق على إنشاء منطقة منزوعة السلاح في إدلب

وتابع البيان: "تؤكد (قطر) دعمها لكافة الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية على أساس إعلان جنيف 1، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة لتلبية تطلعات الشعب السوري".

وكان بوتين وأردوغان قد اتفقا، يوم الاثنين، في سوتشي على نزع السلاح من خط التماس بين قوات المعارضة والحكومة في محافظة إدلب، بحلول 15 تشرين الأول/اكتوبر. ووقع وزيرا دفاع البلدين على مذكرة تفاهم بشأن استقرار الوضع في إدلب.

وفي السياق ذاته، رحبت سوريا بالاتفاق حول محافظة إدلب الذي أعلن عنه في مدينة سوتشي الروسية، مؤكدة أن هذا الاتفاق كان حصيلة مشاورات مكثفة بين الجمهورية العربية السورية وروسيا وبتنسيق كامل بين البلدين.

دولة قطر ترحب بالاتفاق الروسي التركي على إقامة منطقة منزوعة السلاح في محافظة /إدلب/ بين المعارضة السورية المسلحة وقوات النظام السوري، وتؤكد دعمها لكافة الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية على أساس إعلان جنيف 1 وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة لتلبية تطلعات الشعب السوري pic.twitter.com/C55cDgbML3 — وكالة الأنباءالقطرية (@QatarNewsAgency) September 18, 2018

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