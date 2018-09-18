لماذا تحركت "قيادات عسكرية رفيعة" من قطر إلى بلجيكا

وأشاد الخليفي في كلمة له بالعلاقات التي تربط دولة قطر بحلف الناتو، حيث وصفها بالاستراتيجية والعميقة، مشيرا إلى المجالات العديدة التي شهدت تعاونا مكثفا بين الجانبين، والتي شملت مجالات استضافة دولة قطر لاجتماعات وفعاليات "الناتو"، ومشاركتها في المهمات التي يتولاها الحلف بتفويض من مجلس الأمن وآخرها مهمة الدعم الحازم التي يتولى حلف الناتو قيادتها في أفغانستان.
ولفت إلى أن زيارة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد إلى مقر الحلف في شهر مارس/ آذار الماضي جاءت لتعطي هذه العلاقات دفعة قوية وزخما كبيرا.
قطر وحلف "الناتو" يبحثان العلاقات الاستراتيجية.. انطلاق جلسات الاجتماع الثالث لبرنامج الشراكة الفرديةhttps://t.co/CZjF8ElLBc#جريدة_الراية_القطرية #قطر pic.twitter.com/VHtnsxfPfm— الراية القطرية (@alraya_n) September 18, 2018
كما سلط سعادته الضوء على الاتفاقيات التي تم توقيعها بين الجانبين مثل الاتفاقية الأمنية واتفاقية تمركز قوات الناتو، بالإضافة إلى برنامج الشراكة الفردية والتعاون بين الجانبين.
وتابع الخليفي:
قطر تم استهدافها من قبل بعض جيرانها الذين فرضوا عليها حصارا قصدوا به النيل من مكانتها ومكتسباتها وسلب قرارها المستقل، إلا أن الشعب القطري حكومة وشعبا ومن خلال وحدة واصطفاف وتلاحم وتكاتف صفهم خلف قيادته الرشيدة كان بمثابة حائط صد قوي في مواجهة الحصار، ونجحوا في تفويت الفرصة على تلك الدول، وخرجوا بمكاسب لا حصر لها جعل قطر أكثر قوة وصلابة، وأكثر اعتمادًا على نفسها في مجالات الإنتاج والتصنيع.
وأشار السفير إلى أن العلاقات بين قطر وحلف الناتو سوف تنعكس إيجابا على الأمن والسلم في منطقة الخليج والشرق الأوسط وبقية العالم.
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