استنفار في السعودية عقب ظهور جثة "الأحدب"

عثرت السلطات السعودية على جسد حوت بحري نافق، عند شاطئ مركز القحمة في منطقة عسير جنوبي السعودية.

ويعد الحوت الذي عثر عليه من نوع "الحوت الأحدب"، وهو من أكبر الكائنات البحرية، ويعيش في المحيطات بحسب وزارة البيئة السعودية.

ويصل طول الحيتان البالغة من هذه الفصيلة إلى 15متر تقريبا، ويتراوح محيط جسمه ما بين 4 إلى 6 متر.

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية كشفت عن نفوق الحيوان البحري في 15 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وأوضح مدير فرع الثروة السمكية في القحمة، علي حمضي، أن الحيتان تدخل البحر الأحمر والخليج العربي بالسباحة إلى جوار السفن الكبيرة وسفن ناقلات النفط القادمة من المحيط.

وتضل الحيتان طريقها فلا تستطيع الخروج إلى المحيط، لتموت جراء الاختناق بسبب الجفاف مع الأجواء الحارة، أو جراء الاصطدام بمحركات ناقلات النفط الكبيرة.