إطلاق سراح 13 معتقلا من متظاهري البصرة

أطلقت السلطات العراقية، اليوم الثلاثاء، سراح 13 معتقلا من متظاهري البصرة، الذين تم اعتقالهم في الاحتجاجات الأخيرة.

أعلن رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، أنه "تم إطلاق سراح 13 معتقلا من البصرة كانوا متهمين بأعمال تخريبية"، وتعهد بتقديم الخدمات.

© AP Photo / Uncredited رئيس مجلس النواب العراقي ونائباه يصلون إلى البصرة على خلفية الاحتجاجات الشعبية

ونقلت قناة "السومرية نيوز" عن مصدر مطلع قوله إن "13 معتقلا من معتقلي محافظة البصرة أطلق صراحهم"، مشيرا إلى أن المعتقلين الباقين سيتم إطلاق سراحهم حال انتهاء الإجراءات اللازمة.

وقال المصدر إنه "بتنسيق من قبل مكتب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مع قائد شرطة البصرة ورئيس استئناف محكمة البصرة تم اليوم الاثنين إطلاق سراح 13 معتقلا من معتقلي المظاهرات في البصرة على أن يتم تسريع إخلاء سبيل الباقين في أقرب فرصة حال انتهاء الإجراءات اللازمة".

وزار الحلبوسي ونائباه ، اليوم، البصرة على رأس وفد نيابي وحكومي رفيع المستوى.

وقال مصدر برلماني إن "الزيارة تأتي للوقوف على أهم الأسباب للمشاكل، التي تعاني منها البصرة من نقص الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء ومحاولة تذليلها".

ولفت المصدر البرلماني إلى أن "أعضاء مجلس النواب ومحافظ البصرة ورئيس مجلس المحافظة والقيادات الأمنية في المحافظة كانوا في استقبال الوفد".

وتشهد محافظة البصرة منذ أشهر تظاهرات غاضبة تطالب بتوفير الخدمات وفي مقدمتها الماء الصالح للشرب والكهرباء، وتطورت إلى تدخل القوات الأمنية، ما أدى إلى مقتل عدد من المتظاهرين وإصابة آخرين.