"تدمير الأسلحة الثقيلة وإبقاء حظر السلاح"... أبرز مطالب مجلس الأعيان الليبي

قال محمد المبشر، رئيس مجلس الأعيان الليبي، إنهم يقفون على مسافة واحدة من جميع الأطراف، ويدعون إلى حل كافة القضايا بالطرق السلمية.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك" أن المجلس يدعو إلى تغليب لغة الحوار والعقل على استخدام السلاح والعنف الدائر في طرابلس.

وتابع أن المجلس يؤكد على ضرورة حل جميع التشكيلات المسلحة في ليبيا عموما، وتدمير الأسلحة الثقيلة والمتوسطة بكافة أنواعها، وكذلك توفير منصة للجميع من أجل المصالحة الشاملة بين المكونات الليبية كافة، وعدم الرجوع للمربع الأول.

كما شدد المبشر على مطالبة المجلس بعدم رفع حظر التسلح عن ليبيا ووقف عمليات توريد الأسلحة إلى ليبيا في الفترات الانتقالية نهائيا.

وتشهد العاصمة طرابلس اشتباكات عنيفة بين تشكيلات مرتبطة باللواء السابع الذي شن في المدة الماضية عمليات عسكرية في ضواحي طرابلس الجنوبية والشرقية ووحدات وتشكيلات متمركزة داخل طرابلس وفي منطقة أبوسليم ومحيطها.

على جانب آخر أكدت مصادر ميدانية في طرابلس أن انقطاع الكهرباء وانتشار الآليات العسكرية أثار حالة من الرعب بين الأهالي في ظل تخوفات من اتساع دائرة الاشتباكات.

وتابع أن المعارك مستمرة في طريق المطار، والمدخل الجنوبي المؤدي إلى قلب طرابلس، مع تحرك مدافع هاوتزر ثقيلة وأسلحة متوسطة قرب مناطق الاشتباكات.

وشهدت العاصمة الليبية انتشار بعض الصور والملصقات للمشير خليفة حفتر، والتي طالبت بتدخل الجيش، ورحبت بعض المنشورات بدور الجيش في حسم الأزمة.