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17:12 18 سبتمبر/ أيلول 2018
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    رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي

    رئيس البرلمان العراقي يدعو إلى اتخاذ تدابير سريعة لتحسين أوضاع البصرة

    © REUTERS / Essam al-Sudani
    العالم العربي
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    دعا رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، إلى إسراع تزويد محافظة البصرة جنوبي العراق بالمخصصات المالية اللازمة، وإنجاز المشروعات الخدمية، وذلك بعد احتجاجات شعبية غاضبة شهدتها المحافظة الغنية بالنفط.

    بغداد — سبوتنيك. وقال الحلبوسي في كلمة له خلال حضوره جلسة مجلس محافظة البصرة التي نقلتها وسائل الإعلام العراقية: "جئنا للبصرة ممثلين عن الشعب العراقي، فالبرلمان لن يدخر جهدا من أجل البصرة وإيجاد حلول سريعة وناجحة لتحسين أوضاع المحافظة، التي كانت وما زالت تقدم الكثير للعراق فهي رئة العراق الاقتصادية وقدمت الكثير والشهداء والتضحيات".

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    وتابع: "شرعنا في موازنة 2018 وضمناها تخصيصات لمحافظة البصرة، وندعو وزارة المالية لإطلاق مخصصات البصرة بالتنسيق مع وزارة التخطيط، وفق التوقيتات المحددة".

    وأضاف "زيارتنا هي رسالة تضامن من كل المحافظات، مع البصرة، ويجب رد الجميل للبصرة وهي تعاني نتيجة تراكمات وتقصير استمر من الحكومات المتعاقبة"، مشيرا إلى أن "نقص الأموال لا يعني إيقاف المشاريع الخدمية في البصرة".

    وتابع الحلبوسي قائلا: "نحتاج إلى تفعيل التنسيق بين الحكومات المحلية والحكومة الاتحادية وتفعيل نقل الصلاحيات للمحافظات تطبيقا للقانون رقم 21، فذلك أمر ضروري وعلى الوزارات الإسراع بنقل الصلاحيات".

    يشار إلى أن الحلبوسي وصل، صباح اليوم الثلاثاء، إلى محافظة البصرة على رأس وفد نيابي وحكومي

    وقال مصدر برلماني رفض الكشف عن هويته لوكالة "سبوتنيك"، إن "الزيارة تأتي للوقوف على أهم الأسباب للمشاكل التي تعاني منها البصرة من نقص الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء ومحاولة تذليلها"، لافتا إلى أن "أعضاء مجلس النواب ومحافظ البصرة ورئيس مجلس المحافظة والقيادات الأمنية في المحافظة كانوا في استقبال الوفد".

    وكان النائب عن البصرة فالح الخزعلي قدم طلبا إلى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لزيارة المحافظة للوقوف عن قرب على أزماتها ومعاناة سكانها، ولا سيما أزمة ملوحة وتلوث المياه التي تسببت بمعاناة هائلة، ووافق الحلبوسي رسميا على الطلب.

    وتشهد محافظة البصرة، الغنية بالنفط، احتجاجات على مدى الأسابيع الأخيرة ضد تردي الخدمات وتلوث المياه، خلفت عددا من القتلى والجرحى.

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    الكلمات الدلالية:
    البرلمان العراقي, محمد الحلبوسي, البصرة, العراق
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