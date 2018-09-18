مصدر كردي يوضح حقيقة الصراعات داخل حزب بارزاني

ونفى المصدر في اتصال مع "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء، وجود خلافات بين نيجيرفان بارزاني رئيس الحكومة الحالي والقيادي في الحزب وبين رئيس الحزب مسعود بارزاني.
وقال المصدر إن "نيجيرفان بارزاني هو ابن شقيق الرئيس مسعود بارزاني وصهره، أما ظهور الرئيس في الحملات الانتخابية فهذه عادته منذ الانتخابات الأولى وهو يتابع كل شيء".
وكانت مصادر إعلامية قالت في وقت سابق لـ"سبوتنيك"، إن خلافات وتغييرات جذرية بدأت في الحزب الديمقراطي الذي يقوده مسعود بارزاني من أجل تغيير الوجوه القديمة وتصعيد نجله مسرور لتشكيل الحكومة القادمة، خلفا لابن شقيقه نيجيرفان بارزاني، وإن المرحلة القادمة ستشهد ترشيح نيجيرفان لرئاسة العراق.
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