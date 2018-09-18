مصدر كردي يوضح حقيقة الصراعات داخل حزب بارزاني

أكد مصدر في إقليم كردستان العراق على تماسك الحزب الديمقراطي وتوحد صفوفه، وأن حملته الانتخابية تسير وفق الخطة التي وضعتها لجنة السياسات في الحزب.

ونفى المصدر في اتصال مع "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء، وجود خلافات بين نيجيرفان بارزاني رئيس الحكومة الحالي والقيادي في الحزب وبين رئيس الحزب مسعود بارزاني.

© REUTERS / Essam al-Sudani بارزاني حول احتجاجات البصرة: من حق أبناء أغنى مدينة في العالم معيشة أفضل

وأشار إلى أن فترات الحملات الانتخابية في كل دول العالم قد تشوبها بعض الانحرافات والمغالطات ومحاولة تشوية صورة وسمعة الآخرين وتزييف الحقائق.

وقال المصدر إن "نيجيرفان بارزاني هو ابن شقيق الرئيس مسعود بارزاني وصهره، أما ظهور الرئيس في الحملات الانتخابية فهذه عادته منذ الانتخابات الأولى وهو يتابع كل شيء".

وكانت مصادر إعلامية قالت في وقت سابق لـ"سبوتنيك"، إن خلافات وتغييرات جذرية بدأت في الحزب الديمقراطي الذي يقوده مسعود بارزاني من أجل تغيير الوجوه القديمة وتصعيد نجله مسرور لتشكيل الحكومة القادمة، خلفا لابن شقيقه نيجيرفان بارزاني، وإن المرحلة القادمة ستشهد ترشيح نيجيرفان لرئاسة العراق.