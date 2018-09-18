بغرض إسعادهم... دبي توفر ميزة منفردة لكل أصحاب السيارات

وأعلنت الهيئة عن أنه بإمكان سائقي السيارات أن يختاروا رقم مركبتهم، بناءا على تاريخ مميز في حياتهم، وذلك كمرحلة جديدة من مبادرة "لحظاتك المميزة على لوحة مركبتك"، بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية.

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وتمنح الهيئة المتعاملين، فرصة اختيار أرقام خماسية للوحات مركباتهم لرمز "W"، وذلك بناء على تواريخ ومناسبات مهمة في حياتهم، مثل أيام الميلاد، ويوم التعيين، وتاريخ الزواج، والتخرج، وغيرها، وذلك خلال الفترة الممتدة من 1967 إلى 2018، إذ يمكن لمالك السيارة شراء لوحته من خلال مراكز إسعاد المتعاملين المتوفرة في أنحاء دبي كافة، ومزودي الخدمات، والشركاء الاستراتيجيين، وموقع الهيئة الإلكتروني، أو التطبيق الذكي "السائقون والمركبات"، و"هي المرحلة التي تأتي تعزيزا لإسعاد الناس"، بحسب تعبير جمال هشام الساده، مدير إدارة ترخيص المركبات في مؤسسة الترخيص في الهيئة.

وأوضح الساده، أن هذه المرحلة من مبادرة "لحظاتك المميزة على لوحة مركبتك"، تأتي بعد الإقبال الملحوظ في المراحل السابقة للرمزين "U" و"V"، للتواريخ الممتدة من 1967 وحتى 2018.

وأضاف أن هذه المبادرة تعكس دور الهيئة الأساسي في تقديم خدمات جديدة ومميزة للمتعاملين تحقق لهم الرضا والسعادة، من خلال إشراكهم في اختيار أرقام تشكل لهم أهمية في حياتهم على لوحات مركباتهم، مشيرا إلى أن المبادرة تتمثل بإمكانية وضع التواريخ المهمة والشخصية للمتعاملين على لوحات مركباتهم المركبة الخاصة.