بالفيديو... المدفعية الثقيلة في ريف اللاذقية تدك مواقع إطلاق الصواريخ والمسيرات

نفذت وحدات الجيش السوري المنتشرة في ريف اللاذقية الشمالي والشمال الشرقي أمس الاثنين صليات نارية استهدفت أماكن إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة المحملة بالقنابل والتي تحاول عبرها جبهة "النصرة" الاعتداء بين الحين والآخر على نقاط الجيش السوري وقاعدة حميميم الروسية.

وقال مصدر عسكري لمراسل "سبوتنيك":إن الجيش السوري يعتمد على المعلومات الدقيقة التي تؤمنها وحدات الرصد المنتشرة في الأماكن الاستراتيجية والمطلة على بلدات تقع قرب الحدود التركية ومواقع تنتشر عند التلال المطلة على بلدتي (كباني وبداما)، حيث تجري عملية ضرب الأهداف عبر الأسلحة الثقيلة والبعيدة المدى والتي تصيب أهدافها بدقة.

© Sputnik . Morad Saed المدفعية الثقيلة في ريف اللاذقية تدكّ مواقع إطلاق الصواريخ والمسيرات

وبين المصدر أن إطلاق الصواريخ على مناطق سكنية يعد أحد أشكال الخروقات التي تشهدها الجبهات بين الحين والآخر، كما يعتمد المسلحون على الطائرات المسيرة ذات المزايا المختلفة من أجل استهداف مواقع عسكرية، ودفعوا بها أيضا من جسر الشغور إلى القاعدة الروسية التي تتعامل معها بقدرات دفاعية عالية الدقة، واستطاعت خلال الأشهر الماضية تدمير أكثر من مئة طائرة بعضها يحمل بصمات وخبرات غربية.