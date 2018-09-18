تعرف على المطربين المشاركين في احتفالات اليوم الوطني السعودي

وستبدأ الحفلات، التي تدعمها الهيئة العامة للثقافة، وتنظمها شركة "روتانا"، يوم السبت 22 سبتمبر/ أيلول، بحفلين بين جدة والرياض، إذ ستحيي الحفل الأول المطربة الكويتية نوال، والمطربة المصرية أنغام، وذلك في الصالة المغطاة في نادي ألعاب الجوهرة في جدة.
أما الحفل الذي سيقام في نفس اليوم، فسيقام في داخل مركز الملك فهد الثقافي في مدينة الرياض، وسيحييه عبادي الجوهر وخالد عبد الرحمن وعبد الله الرويشد.
حفلات #اليوم_الوطني_السعودي 88 🇸🇦— Rotana Music (@RotanaMusic) September 18, 2018
من تنظيم شركة #روتانا وبدعم من الهيئة العامة للثقافة اللجنة الفنية وبإشراف معالي المستشار #تركي_آل_الشيخ#الدعوة_عامة
غداً سيتم إصدار الدعوات@GCA_Saudi #saudia@CareemKSA @ZainKSA #vodavodasaudiarabia pic.twitter.com/5m08RTpwUJ
وفي اليوم الوطني السعودي، الموافق الأحد 23 سبتمبر، فستقام 3 حفلات، أبرزها الذي سيحييه المطرب السعودي، محمد عبده، مع كلا من رابح صقر ورامي عبد الله، والمقام في ملعب الجوهرة في جدة.
وفي نفس اليوم، يقام حفل غنائي مشترك بين كل من ماجد المهندس وراشد الفارس وجابر الكاسر، في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض.
حفلات #اليوم_الوطني_السعودي 88 🇸🇦— Rotana Music (@RotanaMusic) September 17, 2018
من تنظيم شركة #روتانا وبدعم من الهيئة العامة للثقافة اللجنة الفنية في جدة (الصالة المغطاة — الجوهرة) بتاريخ 23 سبتمبر#الدعوة_عامة
سيتم الإعلان قريبا عن موعد إصدار الدعوات@GCA_Saudi #saudia@CareemKSA @ZainKSA #vodavodasaudiarabia pic.twitter.com/Jsj7HywLK0
كما سيقام حفل آخر في 23 سبتمبر، في الصالة الخضراء بمدينة الدمام، وسيحييه كل من نبيل شعيل وراشد الماجد ووليد الشامي.
حفلات #اليوم_الوطني_السعودي 88 🇸🇦— Rotana Music (@RotanaMusic) September 17, 2018
من تنظيم شركة #روتانا وبدعم من الهيئة العامة للثقافة اللجنة الفنية في الرياض (مركز الملك فهد الثقافي) بتاريخ 23 سبتمبر#الدعوة_عامة
سيتم الإعلان قريبا عن موعد إصدار الدعوات@GCA_Saudi #saudia@CareemKSA @ZainKSA #vodavodasaudiarabia pic.twitter.com/fyCHihhaen
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