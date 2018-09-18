تعرف على المطربين المشاركين في احتفالات اليوم الوطني السعودي

مع استعداد المملكة العربية السعودية، خلال أيام للاحتفال بيومها الوطني الـ88، أعلنت شركة "روتانا" الفنية، عن إحيائها لمجموعة من الحفلات الغنائية بهذه المناسبة.

وستبدأ الحفلات، التي تدعمها الهيئة العامة للثقافة، وتنظمها شركة "روتانا"، يوم السبت 22 سبتمبر/ أيلول، بحفلين بين جدة والرياض، إذ ستحيي الحفل الأول المطربة الكويتية نوال، والمطربة المصرية أنغام، وذلك في الصالة المغطاة في نادي ألعاب الجوهرة في جدة.

أما الحفل الذي سيقام في نفس اليوم، فسيقام في داخل مركز الملك فهد الثقافي في مدينة الرياض، وسيحييه عبادي الجوهر وخالد عبد الرحمن وعبد الله الرويشد.

وفي اليوم الوطني السعودي، الموافق الأحد 23 سبتمبر، فستقام 3 حفلات، أبرزها الذي سيحييه المطرب السعودي، محمد عبده، مع كلا من رابح صقر ورامي عبد الله، والمقام في ملعب الجوهرة في جدة.

وفي نفس اليوم، يقام حفل غنائي مشترك بين كل من ماجد المهندس وراشد الفارس وجابر الكاسر، في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض.

كما سيقام حفل آخر في 23 سبتمبر، في الصالة الخضراء بمدينة الدمام، وسيحييه كل من نبيل شعيل وراشد الماجد ووليد الشامي.