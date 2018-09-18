أول ظهور لمبارك بعد شائعة وفاته... ماذا قال عن سجن ولديه

نشرت صفحة "أنا آسف يا ريس" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، المقربة من الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، أمس الإثنين، أول تعليق منه، على سجن ولديه، جمال وعلاء مبارك، على ذمة قضية "التلاعب بالبورصة".

وشاركت الصفحة، صورة حديثة لمبارك، وكتبت معها تعليقا على انتشار شائعة وفاته خلال الأيام الماضية: "الرئيس مبارك بخير ولا صحة للأخبار المتداولة عن تدهور حالته الصحية أو وفاته".

كما نقلت الصفحة عن مبارك، بأنه يشعر "بحزن شديد جدا على قرار حبس أولاده، مؤكدا على احترامه للقضاء المصري… واثقا في حكم الله والناس والتاريخ".

​وانتشرت شائعة مؤخرا، على موقع "تويتر" في المملكة العربية السعودية، تتناول وفاة حسني مبارك، التي عقب عليها الآلاف من المغردين عبر موقع التدوينات القصيرة الشهير.

© AP Photo / Anonymous التعليق الأول لنجل مبارك بعد صدور أمر بحبسه

وأمرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت 15 سبتمبر/ أيلول، بضبط علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وحسن هيكل، نجل الكاتب محمد حسنين هيكل، و2 آخرين، وحبسهم على ذمة قضية "التلاعب بالبورصة".

كما قررت المحكمة تأجيل محاكمتهم لحين ورود تقرير للخبراء في القضية في جلسة 20 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وكان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، قد أحال المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون، وأسندت النيابة لأحد المتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات في قبرص.