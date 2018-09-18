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18:44 18 سبتمبر/ أيلول 2018
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    الجعفري: عدوان إسرائيل الأخير على سوريا محاولة لتقديم دعم معنوي للإرهابيين

    © Raytheon
    العالم العربي
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    أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، الدكتور بشار الجعفري، أن عدوان إسرائيل الأخير على سوريا استكمال لسياساتها العدوانية ومحاولاتها تقديم دعم معنوي للجماعات الإرهابية.

    أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، أن عدوان إسرائيل الأخير على سوريا يأتي استكمالا لسياساتها العدوانية ومحاولاتها تقديم دعم معنوي للجماعات الإرهابية بعد الهزائم المتلاحقة التي منيت بها أمام الجيش العربي السوري.

    وقال الجعفري خلال جلسة لمجلس الأمن حول الوضع في سوريا: نستغرب عدم تطرق دي ميستورا ولوكوك في إحاطتيهما للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سوريا. بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

    إس-200
    © AFP 2018 / ALI SHAYEGAN / FARS NEWS
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    وأضاف الجعفري: سوريا تطالب مجلس الأمن باتخاذ إجراءات حازمة وفورية لمساءلة إسرائيل عن إرهابها وجرائمها التي تشكل انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي.

    وأوضح الجعفري أن وزير خارجية فرنسا الأسبق رولان دوما أقر في عام 2013 بأن مسؤولين بريطانيين اعترفوا له أن بلادهم كانت تخطط مع شركاء آخرين لاستهداف سوريا قبل عامين على بدء الحرب الإرهابية عليها بواسطة مجموعات إرهابية.

    وقال الجعفري إن الحرص على حياة السوريين يقتضي التعاون مع الحكومة السورية ودعم جهودها للقضاء على آفة الإرهاب بدلا من تعويم هذا الإرهاب.

    مؤكدا أن الحكومة الفرنسية استمرت بتقديم الغطاء السياسي للمجموعات الإرهابية في سوريا رغم أن هذه المجموعات هي نفسها التي ارتكبت الهجوم على مسرح "باتاكلان" في باريس.

    وشدد الجعفري على أن سوريا مستمرة بالعمل لتحقيق الحل السياسي للأزمة عبر حوار سوري سوري بقيادة سورية دون تدخل خارجي على أن تتصدر مكافحة الإرهاب الأولوية في كل مراحل وتطورات العملية السياسية.

    وأضاف الجعفري: سوريا ترحب بأي مبادرة تحقن دماء السوريين وتسهم في إعادة الأمان إلى أي بقعة ضربها الإرهاب وهي ماضية في حربها على الإرهاب حتى تحرير آخر شبر من أراضيها سواء بالعمليات العسكرية أو المصالحات.

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    أخبار سوريا, أخبار مجلس الأمن, الحرب على سوريا, مجلس الأمن الدولي, بشار الجعفري, الأمم المتحدة
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