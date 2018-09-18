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20:17 18 سبتمبر/ أيلول 2018
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    الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح

    صحيفة تنشر اسم قاتل علي صالح... ولماذا طلب الحوثي تصوير جثته

    © AP Photo / Hani Mohammed
    العالم العربي
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    نقلت صحيفة يمنية، عن مصادر وصفتها بالمطلعة، عن قاتل الرئيس اليمني الراحل، علي عبد الله صالح ورفيقه عارف الزوكا، في العاصمة صنعاء، ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي.

    وذكرت المصادر للصحيفة أن "القيادي الحوثي الذي أطلق الرصاص على صالح والزوكا من مسدس روسي يدعى "أبو الكرار الوشلي"، الذي كان أحد الوساطات بين الحوثيين وصالح يومها".

    ياسر اليماني القيادي المؤتمري المتحدث باسم الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح
    © Sputnik . Ahmed abdel wahhab
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    وأوضحت المصادر أن "عملية القتل تمت بإطلاق رصاصات من مسدس نوع روسي على بعد 100 متر من منزل صالح الكائن في الكميم، أثناء خروج سيارته مع سيارة الوساطة التي تقل على متنها القيادي الحوثي الذي نفذ عملية إطلاق الرصاص عليه، بعد تلقيه اتصالا من الناطق الرسمي باسم ميلشيا الحوثي الانقلابية محمد عبد السلام"، وفقا للصحيفة.

    وأشارت المصادر إلى أن "إظهار صور لصالح وهو مقتول في مناطق سنحان، كانت تلبية لأوامر من زعيم ميلشيا الحوثي الانقلابية عبد الملك الحوثي، بإشهار موت الرجل هناك ترهيبا لأبناء سنحان وقبيلته".

    وكان القيادي المؤتمري، ياسر اليماني قد كشف في لقاء مع "سبوتنيك"، أن "الحوثيين حاولوا إعداد مسرحية كما حدث مع صدام حسين في العراق بأنه كان مختبئا كالفأر وحاولوا أيضا ترويج مسرحية القذافي وتطبيقها على الرئيس علي عبد الله صالح، لكن خططهم فشلت وأكد العالم وبعض من أفراد الحوثيين أن الرئيس صالح قتل أمام منزله".

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    أخبار الحوثيين, أخبار اليمن, الحرب في اليمن, جماعة أنصار الله الحوثي, عبد الملك الحوثي, علي عبد الله صالح, اليمن
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