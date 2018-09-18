سقوط طائرة استطلاع إماراتية في مأرب باليمن

سقطت طائرة من دون طيار تابعة لقوات التحالف العربي، اليوم الثلاثاء، في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. ذكر مصدر في السلطة المحلية بمحافظة مأرب لوكالة "سبوتنيك" أن طائرة استطلاع مسيرة تابعة للقوات الإماراتية سقطت شمال شرقي مدينة مأرب بعد إقلاعها من معسكر قيادة التحالف شمال المحافظة.

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وأضاف بأن الطائرة كانت في مهمة استطلاعية في المحافظة.

ولم يصدر أي تعليق من القوات الإماراتية بشأن الحادثة.

وتقود السعودية التحالف العسكري العربي في اليمن منذ 26 مارس/ آذار 2015، لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله" في يناير/ كانون الثاني من العام ذاته.

ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم. إذ يحتاج 22 مليون شخص، أي 75% من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.

وحسب الأمم المتحدة، فقد وثقت 9500 حالة وفاة مدنية، وغالبية الضحايا المدنيين ناتجة عن الضربات الجوية.