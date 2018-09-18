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23:18 18 سبتمبر/ أيلول 2018
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    سيدات سعوديات

    سعودية تتصدر قائمة السيدات الأكثر تأثيرا في الشرق الأوسط

    © AFP 2018 / Fayez Nureldine
    العالم العربي
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    طرحت مجلة "فوربس" الشرق الأوسط، قائمتها للسيدات الأكثر تأثيرا في الشرق الأوسط لعام 2018، وذلك في حفل أقيم في إمارة دبي الخليجية.

    وضمت القائمة الرئيسية 100 سيدة أعمال في قطاعات متنوعة، والتي اعتمدت المجلة في إعدادها لها، على إيرادات الشركات التي تديرها السيدات، والمنصب ومدى اتساع نطاق الإدارة، وقوة تأثير الدور الذي تؤدينه، بالإضافة إلى عدد سنوات الخبرة، ومعدل نمو أعمال شركاتهن، والمبادرات التي قدنها على مدار الأعوام الـ3 الأخيرة.

    وكان من الملاحظ تصدر قطاع البنوك والخدمات المالية القائمة، بواقع 29 من أصل 100 سيدة، إذ إن أكثر من 16 سيدة تشغل منصب الرئيس التنفيذي أو المدير العام أو المدير الإداري لمؤسسات مالية معروفة في المنطقة.

    وتصدرت القائمة الرئيسية سيدة الأعمال السعودية، لبنى العليان، التي تشغل منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة العليان للتمويل، التي تدير أكثر من 40 شركة تحت مظلتها، بما يشمل مشاريع مشتركة مع علامات تجارية عالمية، مثل "كولغيت بالموليف" و"كمبرلي كلارك".

    وجاءت الإماراتية رجاء عيسى القرق في المرتبة الثانية بالقائمة، وهي المدير الإداري لمجموعة عيسى صالح القرق.

    وشهدت قائمة هذا العام وللمرة الأولى، تضمنها سيدات غير عربيات يعملن في منطقة الشرق الأوسط، ممن أسهمن بدور كبير في الاقتصاد على مستوى الإقليم. وبلغ عددهن 16 سيدة غير عربية في صناعات وقطاعات متنوعة.

    كما أعلنت "فوربس" الشرق الأوسط بحفلها في دبي، عن قائمتها الفرعية لـ "السيدات الأكثر تأثيرا في  القطاع الحكومي"، واللاتي بلغ عددهم 10 سيدات، وكان في المقدمة، نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ورئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الإعلامية-أبوظي و(twofour54) المنطقة الإعلامية الحرة.

    بينما جاءت في المركز الثاني في القائمة، السعودية سارة السحيمي، والتي تشغل منصب رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي لـ (تداول،الأهلي كابيتال)، أما المركز الثالث فكان من نصيب المصرية، لبنى هلال، نائب المحافظ في البنك المركزي المصري.

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