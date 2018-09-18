الجيش اليمني يقترب من مقر قيادة زعيم الحوثيين جنوب غربي صعدة

أعلن الجيش اليمني المسنود بتحالف عسكري عربي، تحقيق تقدم في معارك مع مسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

القاهرة — سبوتنيك. نقل موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" عن قائد اللواء الثالث عروبة، العميد عبد الكريم السدعي، "أن القوات تقدمت في جبال مران بعد مواجهات عنيفة مع ميليشيا الحوثي الانقلابية، ووصلت إلى مشارف ضريح مؤسسها حسين الحوثي في الجميمة".

© AP Photo / Hani Mohammed اليمن... الجيش يسيطر على مواقع شمال صعدة

وأضاف العميد السدعي: "أن الجيش أحرز تقدما صوب مناطق جرف سلمان شمال مران والذي يتخذه زعيم المتمردين عبد الملك الحوثي مأوى ومقرا لإقامته".

ولفت إلى أهمية: "الاقتراب من ضريح حسين الحوثي مؤسس الميليشيا في الجميمة، بالتزامن مع التقدم نحو جرف سلمان لما يمثله هذا الوكر من قدسية بالنسبة للميليشيا، فضلا عن زعيمها الذي خسر خلال عشرة أيام أكثر من 1300 قتيل في سلسلة جبال مران بمديرية حيدان فقط".

وحسب موقع الجيش اليمني فإن جرف سلمان هو مقر قيادة زعيم جماعة "أنصار الله" في جبال مران الواقعة في مديرية حيدان جنوب غربي محافظة صعدة، وسبق لمؤسس الجماعة حسين الحوثي أن اتخذه مقرا له قبل أن يقتل على يد الجيش اليمني في 10 سبتمبر من عام 2004.

وكانت القوات الحكومية أعلنت في 21 أغسطس المنصرم، اقتحام منطقة مران معقل زعيم جماعة "أنصار الله" في صعدة، من 4 محاور، والسيطرة على عدد من المواقع.

ويخوض الجيش اليمني بإسناد من التحالف، معارك ضد مسلحي جماعة "أنصار الله" في 6 جبهات بالمحافظة الحدودية مع السعودية، هي الظاهر ورازح وباقم وعلب وكتاف وشدا، تمكنت خلالها من استعادة مناطق واسعة، حسب موقع الجيش.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/ مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.