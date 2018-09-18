"أنصار الله" تقصف عسير وتقنص جنديين سعوديين في جيزان ونجران

نفذ مسلحو جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الثلاثاء، قصفا وعمليتي قنص استهدفت قوات تابعة للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وأخرى سعودية في قطاعات عسير ونجران وجيزان جنوب غربي السعودية.

القاهرة — سبوتنيك. أفاد مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء، بأن مسلحي جماعة "أنصار الله" شنوا قصفا بصواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية على تجمعات لقوات الرئيس هادي غرب مجازة في عسير، كانت تستعد لتنفيذ محاولة تسلل باتجاه مواقع يسيطر عليها مقاتلو الجماعة.

© AP Photo / Hani Mohammed الجيش اليمني يقترب من مقر قيادة زعيم الحوثيين جنوب غربي صعدة

وأضاف أن مدفعية "أنصار الله" قصفت تجمعات لقوات الرئيس هادي قبالة منفذ علب الدولي الحدودي في عسير.

وأشار إلى استهداف مسلحي "أنصار الله" جنديا من الجيش السعودي بعملية قنص غرب جبل السديس في نجران، كما قنصوا جندياً سعودياً آخر في جبل الإم بي سي بجيزان.

وفي جيزان أيضا، قصف مقاتلو "أنصار الله" تجمعات عسكرية سعودية ويمنية شرق وجنوب جبل الدود بصاروخ نوع "بي إم 13" وقذائف المدفعية.

على صعيد آخر، أعلنت وكالة الأنباء السعودية، اليوم، مقتل جنديين في الجيش السعودي هما العريف أحمد بن محمد حسن طماح، والعريف ناصر بن عبد الله محمد الأسمري، خلال مواجهات حدودية مع جماعة "أنصار الله".

ويشن مسلحو "أنصار الله" هجمات وعمليات قنص وقصف وكمائن تستهدف الجيش السعودي في قطاعات جيزان ونجران وعسير جنوب غربي السعودية، كرد على العمليات العسكرية للتحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن منذ 26 مارس/ آذار 2015.