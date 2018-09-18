وكالة "سبوتنيك" تصبح شريكا لصحيفة عربية رائدة

أبرمت وكالة الأنباء الدولية وإذاعة "سبوتنيك"، اتفاقية تعاون مع البوابة الإلكترونية لأكبر صحيفة مصرية وهي صحيفة الأهرام. وقد قام بالتوقيع على هذه الوثيقة خلال حفل أقيم في مقر الصحيفة في القاهرة تورال كريموف، مدير الإدارة الموحدة للبث الخارجي في وكالة "سبوتنيك"، ومحمد إبراهيم الدسوقي رئيس تحرير بوابة الأهرام الإلكترونية.

القاهرة — سبوتنيك. وفي هذا السياق أشار تورال كريموف قائلا: "إن التعاون مع صحيفة الأهرام، التي تتمتع بتاريخ عريق يعود لأكثر من قرن من الزمان، يعتبر مرحلة مهمة من تطوير شبكة الشركاء لوكالة "سبوتنيك"، في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. و بفضل توسيع تعاوننا، سيكون لدى الجمهور المصري فرصة فريدة لمتابعة سلسلة من الأخبار البديلة ومعرفة المزيد عن الأحداث الهامة في جميع أنحاء العالم".

© Sputnik . Vladimir Trefilov رئيسة تحرير "سبوتنيك" تجري مقابلة مع المواطنين الروسيين المشتبه بهما في قضية سكريبال

بدوره أشار إبراهيم الدسوقي قائلا: "يُمثل التعاون بين مؤسسة الأهرام العريقة، ممثلة في بوابة الأهرام، ووكالة الأنباء والإذاعة "سبوتنيك"، خطوة مهمة للجانبين بحكم مكانتهما ليس على الصعيد المحلى وحسب، بل والعالمي أيضا. ولا شك أن التعاون بين الأهرام و"سبوتنيك" بتاريخهما الممتد في المجال الإعلامي سيكون له تأثيره الإيجابي والفعال عليهما من خلال تبادل الخبرات، خصوصا وأن الطرفين لديهما عدد كبير من الكوادر والكفاءات المشهود لها في المجال الإعلامي".

وأضاف رئيس تحرير بوابة الأهرام الإلكترونية:

وأظن أن تبادل الخبرات في المجالات المتنوعة سيكون له أبعاد ودلالات تفوق في مجملها فكرة الاستفادة المتبادلة، لأنها ستقود من بين أشياء أخرى إلى تعزيز أواصر العلاقة بين كيانين إعلاميين بارزين، وهو ما سيقود بالتبعية إلى إضافة مزيد من الزخم على العلاقات المصرية الروسية المتميزة، لا سيما في ظل الزيارات واللقاءات المتبادلة بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي وفلاديمير بوتين، وتدعيمها على المستوى الشعبي عبر بوابة الأهرام و"سبوتنيك".

وتابع: "نأمل في أن يكون تعاون الطرفين بداية جيدة وانطلاقة لتعميق وتوسيع هذا التعاون في المستقبل القريب، وأن تنضم إليه مزيد من الأطراف على الساحة الإعلامية المصرية، بما يؤدي في نهاية المطاف لدعم العلاقات بين الشعبين المصري والروسي الصديقين".

وتنص الاتفاقية الموقعة على التآزر في المجال المعلوماتي من أجل تعزيز أواصر التعاون بين روسيا ومصر. ويشار إلى، أن وكالة "سبوتنيك" وصحيفة الأهرام بدأتا بالفعل تبادل المعلومات في أشكال مختلفة، حتى أن أحد مراسلي الصحيفة قام العام الماضي بزيارة موسكو في إطار جولة صحافية لمراسلي وسائل الإعلام العلمية، والتي تم تنظيمها تحت إشراف وكالة "سبوتنيك".

الأهرام هي أكبر وإحدى أقدم الصحف في مصر، والتي تأسست في عام 1875. وهذه الصحيفة التي تعتبر الأكثر انتشارا وتأثيرا في منطقة الشرق الأوسط تقوم بنشر صفحاتها بالإضافة إلى اللغة العربية، باللغتين الإنكليزية والفرنسية.

وكالة "سبوتنيك" هي واحدة من أكبر وسائل الإعلام الدولية، التي توحد بين المواقع الإلكترونية الإقليمية ومتعددة الوسائط في 32 لغة، وتقوم بالبث الإذاعي الرقمي والتناظري باللغات الروسية والإنكليزية والفرنسية لثمانين مدينة في العالم وعلى شبكة الإنترنت. وتوفر أشرطة "سبوتنيك" الإخبارية، على مدار الساعة، المعلومات لدور النشر الرائدة في جميع أنحاء العالم باللغات الإنكليزية والعربية والإسبانية والصينية. وقد وصل عدد جمهور "سبوتنيك" إلى أكثر من 50 مليون زائر شهريا، علما أن عدد المشتركين المسجلين على حساب "سبوتنيك الصين" وصل إلى ما يقرب من 9 ملايين نسمة. ويعمل أكثر من ألف شخص من مختلف الجنسيات في 22 مركزا للتحرير في جميع أنحاء العالم من بكين وحتى مونتيفيديو، مع الإشارة إلى أن وكالة "سبوتنيك" هي ضمن مجموعة وسائل الإعلام "روسيا سيغودنيا".