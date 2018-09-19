"أنصار الله" تستهدف الجيش بصاروخي "زلزال 1" و"كاتيوشا" في الجوف ومأرب

شنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) قصفا صاروخيا ومدفعيا على قوات الجيش اليمني المدعومة بالتحالف، في محافظات الجوف ومأرب وصنعاء.

القاهرة — سبوتنيك. وأبلغ وكالة "سبوتنيك"، مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء، بأن مسلحي "أنصار الله" أطلقوا صاروخين محليي الصنع نوع زلزال 1 "مداه 3 كيلومترات" على تجمعات للجيش اليمني في صحراء الأجاشر بمديرية خب والشعف أكبر مديريات الجوف الحدودية مع السعودية.

© AP Photo / Hani Mohammed "أنصار الله" تصد زحفا للتحالف شرق جبل النار

وأضاف، أن قتيلين وخمسة جرحى سقطوا في صفوف الجيش بقصف مدفعي لـ"أنصار الله" على مواقع عسكرية في وادي الضيق بالمخدرة في مديرية صرواح بمحافظة مأرب شمال شرقي اليمن

وأشار إلى إطلاق مسلحي "أنصار الله" عددا من صواريخ كاتيوشا على معسكر ماس التابع للقوات الحكومية في الجدعان بمأرب.

وفي الجهة الشرقية من العاصمة صنعاء، قصف مقاتلو الجماعة بصواريخ الكاتيوشا تجمعات لقوات الجيش في بوابة صلب بمنطقة حريب في مديرية نهم.