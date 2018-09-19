"أنصار الله" تستهدف الجيش بصاروخي "زلزال 1" و"كاتيوشا" في الجوف ومأرب

القاهرة — سبوتنيك. وأبلغ وكالة "سبوتنيك"، مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء، بأن مسلحي "أنصار الله" أطلقوا صاروخين محليي الصنع نوع زلزال 1 "مداه 3 كيلومترات" على تجمعات للجيش اليمني في صحراء الأجاشر بمديرية خب والشعف أكبر مديريات الجوف الحدودية مع السعودية.
وأشار إلى إطلاق مسلحي "أنصار الله" عددا من صواريخ كاتيوشا على معسكر ماس التابع للقوات الحكومية في الجدعان بمأرب.
وفي الجهة الشرقية من العاصمة صنعاء، قصف مقاتلو الجماعة بصواريخ الكاتيوشا تجمعات لقوات الجيش في بوابة صلب بمنطقة حريب في مديرية نهم.
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