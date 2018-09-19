اليمن ... اغتيال ناشط في تجمع الإصلاح بعدن

القاهرة — سبوتنيك. وذكر مصدر في السلطة المحلية بمحافظة عدن لوكالة "سبوتنيك"، أن مسلحين على متن سيارة قاموا باستدعاء الناشط الإصلاحي علي محمد الدعوسي، من منزله في حي إنماء بمديرية المنصورة، وأطلقوا النار عليه لحظة خروجه منه، ثم لاذوا بالفرار.

© AP Photo / Nasser Nasser قائد في الجيش السوداني: قواتنا باقية في اليمن

وأضاف، أن مسعفين حاولوا إنقاذ الدعوسي، الذي يعمل مديرا لإحدى المدارس في ذات المديرية، بنقله إلى المستشفى لكنه توفي قبل الوصول إليه.

وينتمي الدعوسي إلى منطقة دثينة في مديرية الوضيع بمحافظة أبين مسقط رأس الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

ويأتي اغتيال الدعوسي، بعد نحو شهر ونصف من محاولة اغتيال القيادي في التجمع اليمني للإصلاح بعدن وعضو المجلس المحلي بمديرية المعلا عرفات حزام محمد أحمد، في الثامن من آب/ أغسطس المنصرم، بعبوة ناسفة انفجرت في سيارته قبيل لحظات من خروجه من منزله في المديرية، والتي سبقتها بأسبوع محاولة اغتيال مماثلة استهدفت القيادي في تجمع الإصلاح بعدن الدكتور عارف أحمد علي، بعبوة ناسفة زرعت في سيارته، أسفرت عن إصابته وبتر قدم نجله.

كما تأتي الجريمة كأحدث حلقة في سلسلة اغتيالات طالت شخصيات سياسية ورجال دين وقيادات أمنية في عدن، أبرزها إمام مسجد الرحمة الشيخ عارف الصبيحي، الذي اغتيل بمديرية المنصورة في 24 كانون الثاني/يناير الماضي، والعقيد هادي راشد صالح نائب مدير أمن بير فضل، الذي لقي مصرعه في 11 شباط/فبراير الماضي، برصاص مسلحين في مديرية المنصورة بعد نحو أسبوع من اغتيال العقيد فهمي الحكمي الضابط في البحث الجنائي.