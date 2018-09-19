أول ما فعله رئيس وزراء باكستان عقب وصوله إلى السعودية (فيديو)

وصل رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إلى جدة، مساء الثلاثاء، في زيارة رسمية للمملكة، وكان في استقباله بمطار الملك عبد العزيز الدولي الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة ووزير الإعلام عواد بن صالح العواد.

وفور وصوله إلى المملكة، أدى عمران خان، مناسك العمرة في الحرم المكي، بعد ساعات من زيارة المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة، مؤديا الصلاة في الحرم المدني.

وزیر اعظم عمران خان بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے ماءشااللہ تبارک اللہ pic.twitter.com/DzwegtVTcv — Mohsin Sohail Awan (@MohsinSohailAw1) September 19, 2018

وزیر اعظم پاکستان عمران خان عمرے کے ادائیگی کے لیے بیت اللہ شریف پہنچے تو بیت اللہ خانہ کعبہ کا دروازہ خصوصی طور پر عمران خان اور انکے وفد کے لیے کھول دیا گیا۔

عمران خان وفد کے ہمراہ بیت اللہ میں داخل ہوئے۔ نوافل ادا کیئے pic.twitter.com/oFpzHMBIm7 — #PrimeMinisterIK 🇵🇰 😘😍✌🏼 (@KokOAlak9) September 19, 2018

وكان في استقبال خان، لدى وصوله إلى المسجد النبوي، العميد مظلى عبد الرحمن المشحن، قائد قوة أمن المسجد، والشيخ صالح بن خالد المزيني، وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي المكلف، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، وذلك وفقا لوكة الأنباء السعودية "واس".

​وتستغرق زيارة عمران خان إلى السعودية يومين، وهي أول زيارة خارجية له بعد تولي منصبه كرئيس وزراء باكستان.

ويقوم عمران خان بزيارته إلى المملكة تلبية لدعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وبرفقة وزير الخارجية شاه محمود قريشي ووزير المالية أسد عمر ومستشار رئيس الوزراء لشؤون التجارة عبد الرزاق داود، وفقا لصحيفة "داون" الباكستانية.

ومن المقرر، أن يعقد رئيس الوزراء الباكستاني لقاء ثنائيا مع الأمير محمد بن سلمان، وسيستقبله أيضا الملك سلمان، كما سيلتقي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين.

وكانت تقارير إعلامية تحدثت عن أن موقف عمران خان رئيس الوزراء الباكستاني الجديد قد يؤثر في مشاركة باكستان والقوات الباكستانية في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، باعتبار أنه سبق أن عبر عن معارضته لمشاركة بلاده في هذه الحرب الدامية التي لا تستفيد منها باكستان و"لا ناقة ولا جمل" لها فيها.

وفي أول تحرك سعودي عقب هذه التصريحات، التقى سفير المملكة العربية السعودية لدى باكستان، نواف بن سعيد المالكي، مع وكيل وزارة الدفاع الباكستانية الجنرال المتقاعد إكرام الحق، وذلك في مقر وزارة الدفاع الباكستانية في مدينة راولبندي.

وسيصل خان، بعد السعودية، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، مساء غد الأربعاء، لمناقشة العلاقات الثنائية مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.