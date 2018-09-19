برعاية محمد بن سلمان... ماذا يحدث في السعودية السبت المقبل

تحت رعاية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ينظم الاتحاد السعودي للهجن، الحفل الختامي لمهرجان ولي العهد، يوم السبت المقبل الموافق 22 سبتمبر/أيلول.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس": "تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ينظم الاتحاد السعودي للهجن ممثلا باللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد للهجن، يوم السبت القادم، أشواط الحفل الختامي للمهرجان، وذلك بميدان محافظة الطائف".

وأضافت الوكالة الرسمية أن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ ، رفع باسمه وباسم منسوبي الهيئة، الشكر والامتنان لولي العهد على هذه الرعاية التي تأتي ضمن اهتمامات القيادة الحكيمة بمختلف القطاعات في الدولة"، مشيراً إلى أن هذا "يؤكد العناية والاهتمام البالغين اللذين تحظى بهما الرياضة بشكل عام ورياضة الهجن بصفة خاصة، من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده".

وأشارت "واس" إلى أنه "تم تخصيص جوائز مالية للمهرجان تبلغ قيمتها الإجمالية 45 مليون ريال سعودي يتنافس عليها مجموعة كبيرة من ملاك الهجن المحلية والدولية، بهدف تأصيل تراث الإبل وتعزيزه في الثقافة السعودية والعربية والإسلامية، إلى جانب أن يكون للمهرجان عوائد اقتصادية على المجتمع من خلال تنظيم مهرجان ثقافي واقتصادي ورياضي متنوع، يعزز المشاركة، ويؤصل الموروث، وينشر الوطنية، ويعكس العمق الحضاري للمملكة".