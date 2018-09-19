وفاة الفنان المصري العالمي جميل راتب

توفي، صباح اليوم الأربعاء 19 سبتمبر/أيلول، الفنان المصري العالمي، جميل راتب، عن عمر يناهز الـ92 عاما.

ونقلت وسائل إعلام محلية عديدة عن هاني التهامي، مدير أعمال جميل راتب، خبر وفاة الفنان المصري العالمي في تدوينة له على حسابه على موقع "فيسبوك".

© Sputnik . Abdullah Hameed خبر حزين لكل محبي الممثل المصري جميل راتب

وقال مدير أعمال جميل راتب: "البقاء لله.. رحل عن دنيانا الفنان والأب والصديق والممثل جميل راتب".

وأشار إلى أنه من المقرر أن تقام صلاة الجنازة اليوم، بعد صلاة الظهر في جامع الأزهر.

يعد جميل راتب، واحد من علامات السينما والمسرح في مصر، وبدأت مسيرته الفنية الرسمية بمشاركته في فيلم "أنا الشرق" عام 1946، وشارك في أعمال سينمائية ومسرحية عالمية وفرنسية عديدة، أبرزها مشاركته المميزة في فيلم "لورنس العرب" بجانب النجم المصري الراحل عمر الشريف.

وعانى جميل راتب الفترة الأخيرة من حالة صحية متدهورة، حيث أعلن الأطباء أنه فقد صوته المميز للأبد، وأنه يحتاج لجراحة معقدة يصعب تنفيذها بسبب حالته الصحية وعمره المتقدم، وأوصوا بضرورة قبول الأمر الواقع.