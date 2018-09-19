البشير يجري تعديلات في قيادة الجيش السوداني

ووفقا لوكالة الأنباء السودانية "سونا"، فقد أصدر البشير عددا من القرارات، تم بموجبها إجراء تغيير محدود في رئاسة أركان القوات المسلحة، تضمنت ترقية عدد من الضباط إلى الرتبة الأعلى، وإحالة آخرين إلى التقاعد.
وبموجب القرارات، تم تعيين الفريق الركن محمد عثمان الحسين رئيسا لهيئة العمليات المشتركة، وترفيع اللواء الركن مجدي إبراهيم عثمان إلى رتبة الفريق وتعيينه نائبا لرئيس أركان القوات البرية للإمداد.
وشمل القرار الجمهوري ترقية اللواء الركن مصطفى محمد مصطفى إلى رتبة الفريق وتعيينه رئيسا لهيئة الاستخبارات العسكرية، كما تم ترقية اللواء صيدلي سعاد يوسف عبد الله الكارب إلى رتبة الفريق وإحالتها للتقاعد.
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