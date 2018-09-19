أول دولة عربية تدعو الحلبوسي لزيارتها

تلقى رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، أول دعوة زيارة من دولة عربية، بعد انتخابه رئيسا للبرلمان قبل أيام.

وأعلن مكتب رئيس البرلمان أن الحلبوسي تلقى دعوة من رئيس البرلمان الكويتي، مرزوق علي الغانم، وذلك بحسب ما أفادت قناة "السومرية نيوز".

© REUTERS / فوز محمد الحلبوسي برئاسة البرلمان العراقي

وقال مكتب رئيس البرلمان العراقي إن " الحلبوسي تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره رئيس مجلس الأمة الكويتي السيد مرزوق علي الغانم هنأه فيه بانتخابه رئيسا لمجلس النواب والالتزام بالتوقيتات الدستورية التي حددت ذلك".

وأضاف المكتب أن "الجانبين بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين فضلا عن تعزيز سبل التعاون المشترك في المجال البرلماني"، مبينا أن "الغانم وجه دعوة رسمية للحلبوسي لزيارة دولة الكويت، والأخير وعد بتلبيتها في الوقت المناسب".

وصوت مجلس النواب، السبت 15 سبتمبر/ أيلول الجاري، سرا على اختيار النائب عن محافظة الأنبار محمد الحلبوسي رئيسا له.