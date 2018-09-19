أول دولة عربية تدعو الحلبوسي لزيارتها

وأعلن مكتب رئيس البرلمان أن الحلبوسي تلقى دعوة من رئيس البرلمان الكويتي، مرزوق علي الغانم، وذلك بحسب ما أفادت قناة "السومرية نيوز".
وأضاف المكتب أن "الجانبين بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين فضلا عن تعزيز سبل التعاون المشترك في المجال البرلماني"، مبينا أن "الغانم وجه دعوة رسمية للحلبوسي لزيارة دولة الكويت، والأخير وعد بتلبيتها في الوقت المناسب".
وصوت مجلس النواب، السبت 15 سبتمبر/ أيلول الجاري، سرا على اختيار النائب عن محافظة الأنبار محمد الحلبوسي رئيسا له.
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