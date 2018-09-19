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11:28 19 سبتمبر/ أيلول 2018
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    السادات وبيجن وكارتر

    مصر تنشر وثائق تاريخية نادرة لاتفاقية "كامب ديفيد"

    © AP Photo / DAUGHERTY
    العالم العربي
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    نشرت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، مساء أمس الثلاثاء 18 سبتمبر/أيلول، وثائق تاريخية نادرة تتعلق باتفاقية "كامب ديفيد".

    وقالت الهيئة في منشور عبر صحفتها على "فيسبوك" إنها ستعرض تلك الوثائق التاريخية النادرة الخاصة بالهيئة بمناسبة مرور 40 عاما على توقيع اتفاقية السلام المصري الإسرائيلي المعروفة باسم "كامب ديفيد".

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    © AP Photo / Ahmed Tayeb
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    وأظهرت الصور المنشورة عبر حساب الهيئة العامة للاستعلامات إطار السلام في الشرق الأوسط والمؤرخة بتاريخ 17 سبتمبر/أيلول 1978، الذي نصت عليه اتفاقية كامب ديفيد، والذي يتضمن وجود تسوية سلمية لنزاعات إسرائيل وجيرانها وفقا لقرارات مجلس الأمن.

    كما تظهر الوثائق التاريخية النادرة، إقرار مصر وإسرائيل بضرورة توفر "حكم ذاتي" فلسطيني على الضفة الغربية وقطاع غزة خلال 5 سنوات من توقيع الاتفاقية، الذي تم عام 1978، مع توفير فترة انتقالية لتأسيس الدولة الفلسطينية.

    كما تضمنت الوثائق التاريخية في أحد ملاحقها ضرورة انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي، التي احتلتها إسرائيل في النزاع الأخير، المقصود بها خلال حرب 1967، مقابل ضمان حدود آمنة لإسرائيل، وضمان حرية الملاحة البحرية في قناة السويس والطرق المائية الدولية.

    يذكر أن مصر وإسرائيل وقعا اتفاقية كامب ديفيد برعاية أمريكا في 17 سبتمبر/أيلول 1978، والتي تلاها توقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية 26 مارس/آذار 1979، بحضور الرئيس المصري أنور السادات، ورئيس الحكومة الإسرائيلي، مناحم بيغن، والرئيس الأمريكي جيمي كارتر، وتوقفت من خلالها حرب دائرة بين البلدين دامت عقود عديدة، وانسحاب إسرائيل من شبه جزيرة سيناء، وفتح مصر قناة السويس ومضيق تيران وخليج العقبة، كما حصل عقبها السادات وبيغن على جائزة نوبل للسلام مناصفة.

     

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار إسرائيل, أخبار مصر, العلاقات المصرية الإسرائيلية, معاهدة سلام, حرب أكتوبر, الهيئة العامة للاستعلامات, مناحم بيغن, جيمي كارتر, أنور السادات, إسرائيل, مصر
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