روسيا ترصد 39 انتهاكا لنظام وقف العمليات القتالية في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن روسيا في إطار عمل لجنة الهدنة في سوريا، سجلت 39 انتهاكا لنظام وقف إطلاق النار خلال الـ24 الساعة الأخيرة، ولم ترصد تركيا أية انتهاكات.

© Sputnik . Maxim Blinov روسيا ترصد 13 خرقا لنظام وقف العمليات القتالية في سوريا خلال الـ 24 الساعة

موسكو — سبوتنيك . وجاء في نشرة الوزارة الإعلامية على موقعها الرسمي: "عدد الانتهاكات التي ترتكبها الجماعات المسلحة غير الشرعية العاملة في منطقة خفض التصعيد في إدلب لا يتناقص. ورصد الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا، خلال الـ 24 الساعة الأخيرة، 39 حالة إطلاق نار، 26 في اللاذقية، 10 في حلب، و3 في حماة، بينما لم يسجل الجانب التركي أي انتهاك لوقف إطلاق النار".

وأشار البيان إلى أن مركز المصالحة الروسي لم يقم بأية أعمال للمساعدات الإنسانية خلال الـ 24 الساعة الأخيرة.

ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية وهو 234 فصيلاً.