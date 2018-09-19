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11:27 19 سبتمبر/ أيلول 2018
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    قطر

    بعد "الوثيقة المسربة"... قطر تنجز "الصفقة العسكرية"

    © REUTERS / NASEEM ZEITOON
    العالم العربي
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    أعلنت شركة "بي إيه أي سيستمز" البريطانية، أن العقد الذي وقعته قطر بقيمة 5 مليارات جنيه إسترليني (6.57 مليار دولار) لشراء 24 مقاتلة من طراز "تايفون يوروفايتر"، دخل حيز التنفيذ مع حصولها على دفعة أولى من قيمة العقد.

    وأفاد بيان مجموعة الدفاع البريطانية، أن "هذا العقد بقيمة نحو 5 مليارات جنيه إسترليني، أصبح ساريا عندما تلقينا الدفعة الأولى اليوم"، وذلك وفقا لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية.

    أمير قطر مع قوات الجيش
    © AP Photo /
    صحيفة: تسريب يحذر من "الصفقة العسكرية الكبرى" مع قطر
    وكانت صحيفة "الديلي تلغراف" نشرت تقريرا بعنوان "تسريب من وزارة الخزانة البريطانية يحذر من إتمام "الصفقة"، التي وصفتها بـ"الكبرى"، مع قطر. وقالت الصحيفة: "إن تقريرا حكوميا صدر عن وزارة الخزانة البريطانية مؤخرا حذر من أن إتمام صفقة بيع مقاتلات من طراز تايفون إلى قطر يستلزم دعما غير معتاد من دافعي الضرائب في بريطانيا".

    وأشار التقرير إلى "أنه في حال تعثر قطر في إتمام التزاماتها المالية في الصفقة، والبالغة 6 مليارات جنيه استرليني، فإن مليارات الجنيهات ستضيع من الميزانية العامة"، مؤكدة أن الاتفاق "تم في نهاية العام الماضي ببيع 24 مقاتلة من طراز تايفون لقطر مع حزمة من الأسلحة المتعلقة وعمليات التدريب للطيارين القطريين".

    بدورها، أعلنت وزارة الدفاع البريطانية على موقعها الرسمي، تدشين الصفقة المبرمة مع دولة قطر والتي تبلغ قيمتها نحو 5 مليارات جنيه إسترليني لاقتناء 24 طائرة تايفون وتسع طائرات "هوك " تدريبية إلى جانب حزمة دعم وتدريب.

    ورحب وزير الدفاع البريطاني جافين ويليامسون بالخبر ونقل عنه موقع وزارة الدفاع البريطانية قوله: "هذه الصفقة الضخمة، التي تبلغ قيمتها مليارات الجنيهات، أصبحت فاعلة بشكل رسمي، ويمكن للمسئولين في الحكومة و المصنعين الذين عملوا بجهد كبير أن يفخروا كثيراً برؤية الصفقة تصل إلى هذه المرحلة". وأضاف أنها دفعة قوية لصناعات الدفاع البريطانية، مما يساعد على دعم الآلاف من فرص العمل، وسوف تساعدنا الصفقة على بناء الثقة بين قطر والمملكة المتحدة لمعالجة التحديات التي نتبادلها، ودعم الاستقرار في المنطقة وتوفير الأمن في الوطن".

    وكانت وكالة "رويترز" نقلت عن مصدرين مطلعين، قولهما، إن "الحكومة القطرية تسعى للحصول على قرض بمليارات الدولارات لشراء طائرات مقاتلة أوروبية من طراز تايفون"، مؤكدين أن وكالات ائتمان التصدير ستدعم التمويل الذي يبلغ نحو أربعة مليارات دولار.

    وأبرمت قطر عقدا بقيمة خمسة مليارات جنيه استرليني (6.62 مليار دولار) مع شركة (بي.إيه.إي سيستمز) البريطانية الدفاعية في ديسمبر/ كانون الأول لشراء 24 مقاتلة تايفون.

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