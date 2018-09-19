ردود أفعال مشاهير العرب على وفاة جميل راتب

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، صباح اليوم الأربعاء 19 سبتمبر/أيلول، ردود فعل واسعة، بعد نبأ وفاة الفنان المصري العالمي، جميل راتب.

وتوفي، صباح اليوم الأربعاء، جميل راتب، عن عمر يناهز الـ92 عاما.

© AP Photo / Amr Nabil وفاة الفنان المصري العالمي جميل راتب

ونقلت وسائل إعلام محلية عديدة عن هاني التهامي، مدير أعمال جميل راتب ، خبر وفاة الفنان المصري العالمي في تدوينة له على حسابه على موقع "فيسبوك".

يعد جميل راتب، واحد من علامات السينما والمسرح في مصر، وبدأت مسيرته الفنية الرسمية بمشاركته في فيلم "أنا الشرق" عام 1946، وشارك في أعمال سينمائية ومسرحية عالمية وفرنسية عديدة، أبرزها مشاركته المميزة في فيلم "لورنس العرب" بجانب النجم المصري الراحل عمر الشريف.

واهتم مشاهير الفن والإعلام بنشر تغريدات نعي عديدة حزنا على وفاة جميل راتب.

وقالت الفنانة المصرية روجينا، زوجة نقيب الفنانين السابق، أشرف زكي كانت من أوائل من بث الخبر ونعى الراحل وقالت: "البقاء لله الفنان جميل راتب فى ذمه الله نسالكم الدعاء بالرحمة والمغفرة".

البقاء لله الفنان جميل راتب فى ذمه الله نسالكم الدعاء بالرحمه والمغفره #روجينا #روجينا_ممثله_مصريه #روچينا pic.twitter.com/qfX5A8xkdB — Rogena Amin (@Rogena) September 19, 2018

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وقالت الفنانة زينة: "البقاء لله فى وفاة الفنان الكبير جميل راتب قيمة فنية كبيرة ومدرسة في التمثيل.. ربنا يرحمه يا رب.. وإنا لله وإنا إليه راجعون.. ادعوله بالرحمة".

البقاء لله فى وفاة الفنان الكبير #جميل_راتب قيمة فنية كبيرة ومدرسة في التمثيل.. ربنا يرحمه يا رب.. وإنا لله وإنا إليه راجعون.. ادعوله بالرحمة 💔 pic.twitter.com/3m2bDdv2HC — زينة Zeina (@zeinareda) September 19, 2018

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كما قالت الفنانة رشا مهدي: "الجميل جميل راتب في ذمة الله.. كنت محظوظه أني اشتغلت معاه في أول مشواري مسلسل مسألة مبدأ، وكان المعلم الفنان المثقف اللي بيضيف لأي عمل و أي مشهد و أي ممثل يقف قدامه.. كلنا اتعلمنا منك كتير الله يرحمه و يصبرنا و أهله و كل محبيه".

الجميل #جميل_راتب في ذمة الله..

كنت محظوظه اني اشتغلت معاه في أول مشواري مسلسل مسألة مبدأ و كان المعلم الفنان المثقف اللي بيضيف لأي عمل و أي مشهد و أي ممثل يقف قدامه..

كلنا اتعلمنا منك كتير ❤️🙏

الله يرحمه و يصبرنا و أهله و كل محبيه.#في_الجنه_ونعيمها #نسألكم_الدعاء pic.twitter.com/stPLzAJCil — رشا مهدي Rasha Mahdi (@RashaMahdi) September 19, 2018

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أما الفنان المصري، هشام منصور: "الأرواح العظيمة لا نهائية.. بتفضل ترجع تاني وداعا جميل راتب".

الأرواح العظيمة لا نهائية.. بتفضل ترجع تاني

وداعا جميل راتب pic.twitter.com/DdcE9PlhT5 — Hesham Mansour (@Heshoz) September 19, 2018

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من جانبه، قال النجم الرياضي المصري، أحمد حسام "ميدو": "جميل راتب الله يرحمه واحد من الموهوبين الكبار لا أنسى دوره العظيم في الكيف..جيل لن يعوض".

#جميل_راتب الله يرحمه واحد من الموهوبين الكبار لا أنسى دوره العظيم في الكيف..جيل لن يعوض.. — Mido (@midoahm) September 19, 2018

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وقال كذلك الكاتب والروائي الإماراتي، عبدالله النعيمي: "نجم مصري بمواصفات عالمية.. رحمه الله.. في مرحلته الزمنية.. كانت مصر عامرة بالنجوم الكبار جدا جدا".

نجم مصري بمواصفات عالمية.. رحمه الله.. في مرحلته الزمنية.. كانت #مصر عامرة بالنجوم الكبار جداً جداً #جميل_راتب pic.twitter.com/3jFvtEqIAR — عبدالله النعيمي (@AbdllahAlneaimi) September 19, 2018

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أما الصحفية الفلسطينية سامية عايش فقالت: "الموت يغيب الفنان القدير جميل راتب عن 92 عاما، أول فيلم حضرته لجميل راتب كان فيلم البداية الرحمة لروحك".

الموت يغيب الفنان القدير #جميل_راتب عن 92 عاما

أول فيلم حضرته لجميل راتب كان فيلم "البداية"

الرحمة لروحك pic.twitter.com/fWM6K79Axu — Samya Ayish (@sayish) September 19, 2018

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وقال الإعلامي والمذيع السعودي، مجاهد الأميري، إن مصر فقدت عمودا فنيا رئيسا في المجال الفني، والفن يفقد احد اعمدته في مصر.. وفاة الفنان المصري جميل راتب عن عمر 92 عام".

#الفن يفقد احد اعمدته في مصر..

وفاة الفنان المصري جميل راتب عن عمر 92 عام.

.#مصر #جميل_راتب pic.twitter.com/VMEOEioxbL — مجاهد الأميري (@mujahd_alameery) September 19, 2018

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الفنان جميل راتب فى ذمة الله 😭 pic.twitter.com/CKLtrM31fp — Saعdoun (@SaadounFilm) September 19, 2018

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وقال المطربة اللبنانية، نانسي عجرم: "خالص التعازي للشعب المصري والعربي في وفاة الفنان القدير جميلراتب قيمة فنية كبيرة ومدرسة في التمثيل.. سنفتقدك كثيرا".

خالص التعازي للشعب المصري والعربي في وفاة الفنان القدير #جميل_راتب قيمة فنية كبيرة ومدرسة في التمثيل.. سنفتقدك كثيرا🌹 #نانسي_عجرم — Nancy Ajram (@NancyAjram) September 19, 2018

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وقال كذلك الممثل السعودي، عبد الله بوشهري: "خالص التعازي للشعب المصري والعربي في وفاة الفنان القدير جميل راتب قيمة فنية كبيرة ومدرسة في التمثيل.. سنفتقدك كثيرا".

خالص التعازي للشعب المصري والعربي في وفاة الفنان القدير #جميل_راتب قيمة فنية كبيرة ومدرسة في التمثيل.. سنفتقدك كثيرا pic.twitter.com/l23jH7rD3f — عبدالله بوشهري (@3bood_boushehri) September 19, 2018

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وأكد الفنان المصري، آسر ياسين: "حزين جدا لفراق جميل راتب.. يا رب ارحمه وصبر أهله. الفاتحة على روحه".

حرين جداً لفراق #جميل_راتب..يا رب ارحمه وصبر أهله.#الفاتحة علي روحه — Asser Yassin (@AsserYassin) September 19, 2018

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