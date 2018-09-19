مقتل 15 من "داعش" بعملية للقوات العراقية في كهف بمحافظة الأنبار

أعلنت قيادة العمليات المشتركة للقوات العراقية، اليوم الأربعاء، مقتل 15 من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي خلال عملية نفذتها بالتنسيق مع التحالف الدولي، في الأنبار غربي البلاد.

بغداد — سبوتنيك. وذكر بيان لمركز الإعلام الأمني التابع للقيادة: "أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، اليوم الأربعاء، مقتل 15 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي في كهف بمنطقة عكاشات في محافظة الأنبار غربي البلاد".

© REUTERS / Iraqi Prime Minister Office المرشحون لرئاسة جمهورية العراق... وأقربهم للفوز

وأضاف المتحدث باسم القيادة يحيى رسول: "قيادة عمليات الجزيرة ومن خلال قطعات فرقة المشاة الآلية الثامنة وبالتنسيق مع قوات التحالف تتمكن من قتل 15 إرهابيا في كهف شمال شرقي عكاشات، احتوى أحزمة ناسفة وأسلحة وأعتدة للعناصر الإرهابية".

في سياق متصل، قال موقع الحشد الشعبي، أمس الثلاثاء: "إن قوة من اللواء 29 في الحشد الشعبي تمكنت من إفشال محاولة تسلل لعناصر داعش باتجاه قرية تل قصب غرب الموصل".