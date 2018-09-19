سلاح مدمر يصل إلى سواحل قطر... ماذا يحدث خلال ساعات

أعلنت وزارة الدفاع القطرية، مساء أمس الثلاثاء، وصول المدمرة الهندية "مومباي دي 62" إلى ميناء حمد الدولي في العاصمة الدوحة.

وقالت الوزارة، في بيان لها، على "تويتر"، إن وصول المدمرة الهندية "مومباي دي 62" إلى ميناء حمد الدولي في العاصمة الدوحة، يأتي في إطار تنفيذ برنامج التعاون العسكري المشترك القطري — الهندي، مؤكدة أن الملحق العسكري الهندي، وعدد من ضباط القوات البحرية القطرية، استقبلوا المدمرة العملاقة.

وصول المدمرة الهندية مومباي دي ٦٢ إلى ميناء حمد لإجراء مناورات بحرية وتمرينات عسكرية مشتركة pic.twitter.com/IEn0qEPh4h — وزارة الدفاع — دولة قطر (@MOD_Qatar) ١٨ سبتمبر ٢٠١٨

ويقود المدمرة الكابتن أميت سريفستافا، ويبلغ عدد أفراد طاقمها 321 فردا، بينهم 32 ضابطا، بحسب البيان.

وسينفذ الطرفان القطري والهندي تمرين "PASSEX"، والذي يشمل تمارين مشتركة تهدف إلى تبادل الخبرات واختبار كفاءة الأجهزة، إضافة إلى رفع الكفاءة العملياتية لقادة السفن، وستستمر هذه الفعاليات حتى الخميس الـ20 من الشهر الجاري.