لقاء حوثي أوروبي بعد تعثر مفاوضات جنيف

عقد الناطق باسم جماعة "أنصار الله"، محمد عبد السلام، لقاء مع سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، بعد تعثر مفاوضات جنيف التي كانت مقررة في وقت سابق من شهر سبتمبر/أيلول الجاري.

وأوضح عبد السلام، أنه "ناقش مع سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن أسباب تعثر رحلة وفد الجماعة إلى مشاورات جنيف التي كانت مقررة في وقت سابق من هذه الشهر، والحلول السياسية للأزمة القائمة في اليمن.

وقال رئيس وفد الحوثيين إلى مشاورات جنيف، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، اليوم الأربعاء: "ناقشنا أسباب تعثر رحلة الوفد الوطني، والحلول الإنسانية والسياسية وما يرتكبه العدوان من مجازر همجية ووحشية بحق أبناء الشعب اليمني".

وأضاف أن اللقاء ناقش أيضا "القيود الاقتصادية الجائرة التي تستهدف حياة كل المواطنين بلا استثناء".

التقينا بسفيرة الاتحاد الاوربي لدى اليمن والتي ناقشنا معها اسباب تعثر رحلة الوفد الوطني،والحلول الانسانية والسياسية وما يرتكبه العدوان من مجازر همجية ووحشية بحق أبناء الشعب اليمني ،اضافة الى القيود الاقتصادية الجائرة التي تستهدف حياة كل المواطنين بلا استثناء. — محمد عبدالسلام (@abdusalamsalah) ١٩ سبتمبر ٢٠١٨

​وكانت جهود الأمم المتحدة فشلت في جمع أطراف النزاع في اليمن على طاولة المشاورات في جنيف، بعد تعثر وصول وفد جماعة أنصار الله "الحوثيين" في الموعد المقرر 6 أيلول/سبتمبر الجاري.

وعلى الرغم من عدم وصول وفد صنعاء، إلا أن الوفد الحكومي الذي يرأسه وزير الخارجية اليمني خالد اليماني عقد على مدار ثلاثة أيام مشاورات مع المبعوث الدولي، حول الملفات الإنسانية، وفرص إطلاق مفاوضات بين طرفي الصراع في اليمن.

ويعيش اليمن أوضاعاً مزرية مع استمرار الحرب التي تشنها السعودية عبر تحالف عسكري منذ آذار/مارس 2015 وذلك عقب استيلاء جماعة "أنصار الله" على السلطة وإطاحة الرئيس المنتخب عبد ربه منصور هادي.