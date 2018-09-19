محكمة عراقية تقضي بإعدام نائب البغدادي

بغداد — سبوتنيك. وقال الناطق الرسمي لمجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار، في بيان، إن "محكمة جنايات الكرخ أنهت النظر في قضايا المدان الإرهابي إسماعيل العيثاوي"، لافتا إلى أن "الأخير شغل مناصب عديدة في تنظيم "داعش" الإرهابي منها مسؤول لجنة الإفتاء وعضوا في اللجنة المفوضة والمكلف بوضع مناهج دراسية للتنظيم".

© Fotolia / WavebreakMediaMicro محكمة عراقية تقضي بالإعدام والسجن المؤبد على عناصر من تنظيم "داعش"

وأضاف بيرقدار أن "المدان كان قد هرب إلى سوريا وعمل في العلاقات العشائرية ومن ثم فر إلى تركيا بعد أن تحررت أغلب المناطق وأخذ التنظيم الإرهابي بالانكسار وبجهود استخبارية والتنسيق مع تركيا القي القبض على المدان".

وتابع قائلاً إن "محكمة جنايات الكرخ أصدرت حكمها بالإعدام شنقا بحق المدان وفقا لأحكام المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الإرهاب".

وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا) في 10 كانون الأول/ديسمبر 2017، بعد نحو 3 سنوات من الحرب، فيما تواصل القوات الأمنية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول التنظيم في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم مجددا.