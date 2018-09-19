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14:38 19 سبتمبر/ أيلول 2018
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    علم الأردن

    اختيار "القدس عاصمة فلسطين" شعارا لمعرض عمان للكتاب يؤكد رفض تهويدها

    © flickr.com / Isriya Paireepairit
    العالم العربي
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    أعلن رئيس اتحاد الناشرين الأردنيين، فتحي البس، أن الدورة الثامنة عشرة لمعرض عمان الدولي التي تعقد خلال الفترة من 26 أيلول/سبتمبر الجاري والسادس من تشرين الأول/أكتوبر المقبل تحمل شعار "القدس عاصمة فلسطين"، تأتي مساهمة في مواجهة حملة تهويد مدينة القدس، وتأكيداً على عروبتها.

    علم الأردن
    © flickr.com / Isriya Paireepairit
    الناطقة باسم الحكومة الأردنية: الكونفدرالية بين الأردن وفلسطين غير قابلة للنقاش
    عمان – سبوتنيك. وأوضح البس، في مؤتمر صحافي عقده بالعاصمة الأردنية عمان، اليوم الأربعاء، للإعلان عن فعاليات المعرض لهذا العام وضيف الشرف فيه جمهورية مصر العربية، أن "تسمية هذه الدورة: القدس عاصمة فلسطين، يأتي مساهمة في مواجهة الحملة المجنونة لتهويد المدينة، ولتأكيد عروبتها وهويتها التي تستقر في قلوب وعقول العرب المسلمين والمسيحيين وأحرار العالم، كما أنها تأتي انسجاما مع موقف الأردن ملكا وحكومة وشعبا، وتأكيدا للولاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة والمسلم بها من قبل أبناء الشعبين الأردني والفلسطيني".

    وأضاف البس بأن "ضيف الشرف لهذه الدورة هي جمهورية مصر العربية" التي وصفها بانها "دولة القلب في الأمة العربية، صاحبة الريادة في المنجز الثقافي والمعرفي". هذا وإن شخصية المعرض الثقافية، هي الروائية الأردنية سميحة خريس.

    وأضاف البس، خلال المؤتمر الصحافي الذي حضرته وزيرة الثقافة الأردنية بسمة النسور والسفير المصري لدى الأردن طارق عادل، أن "حوالي 360 دار نشر أردنية وعربية وأجنبية من 17 دولة تشارك في المعرض هذا العام، بشكل مباشر أو بالتوكيل"، ولفت إلى أن "إدارة المعرض اضطرت آسفة للاعتذار لحوالي مئة دار نشر" موضحاً أن "الأولية كانت لأعضاء اتحاد الناشرين العرب واتحادات النشر المحلية، يلي ذلك دور النشر المعروفة بجودة إصداراتها وسعة انتشارها والتزامها بشروط المشاركة".

    وأشار البس إلى أن "إدارة المعرض التزمت بمنع مشاركة أي دار نشر ورد اسمها في القائمة السوداء لاتحاد الناشرين العرب والتي صدر بحقها قرارات تأديبية من اللجنة العربية لحماية الملكية في الاتحاد، والقائمة السوداء خاصة بالاتحادات وادارات المعارض وتشمل دور نشر وعناوين كتب ومؤلفين"، وأضاف بأن هذه القائمة هي قائمة "خاصة لا تعلن لوسائل الاعلام وتلتزم [بذلك] ادارات المعارض".

     

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    الكلمات الدلالية:
    فلسطين, الأردن
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