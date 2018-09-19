اختيار "القدس عاصمة فلسطين" شعارا لمعرض عمان للكتاب يؤكد رفض تهويدها

وأضاف البس بأن "ضيف الشرف لهذه الدورة هي جمهورية مصر العربية" التي وصفها بانها "دولة القلب في الأمة العربية، صاحبة الريادة في المنجز الثقافي والمعرفي". هذا وإن شخصية المعرض الثقافية، هي الروائية الأردنية سميحة خريس.
وأضاف البس، خلال المؤتمر الصحافي الذي حضرته وزيرة الثقافة الأردنية بسمة النسور والسفير المصري لدى الأردن طارق عادل، أن "حوالي 360 دار نشر أردنية وعربية وأجنبية من 17 دولة تشارك في المعرض هذا العام، بشكل مباشر أو بالتوكيل"، ولفت إلى أن "إدارة المعرض اضطرت آسفة للاعتذار لحوالي مئة دار نشر" موضحاً أن "الأولية كانت لأعضاء اتحاد الناشرين العرب واتحادات النشر المحلية، يلي ذلك دور النشر المعروفة بجودة إصداراتها وسعة انتشارها والتزامها بشروط المشاركة".
وأشار البس إلى أن "إدارة المعرض التزمت بمنع مشاركة أي دار نشر ورد اسمها في القائمة السوداء لاتحاد الناشرين العرب والتي صدر بحقها قرارات تأديبية من اللجنة العربية لحماية الملكية في الاتحاد، والقائمة السوداء خاصة بالاتحادات وادارات المعارض وتشمل دور نشر وعناوين كتب ومؤلفين"، وأضاف بأن هذه القائمة هي قائمة "خاصة لا تعلن لوسائل الاعلام وتلتزم [بذلك] ادارات المعارض".
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