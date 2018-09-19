الاتحاد الوطني الكردستاني يصوت بالإجماع على ترشيح برهم صالح لرئاسة العراق

أعلن القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني شوان داوودي، عودة الرئيس السابق لحكومة إقليم كردستان برهم صالح إلى صفوف حزب الاتحاد والتصويت عليه ليكون مرشح الحزب الوحيد لرئاسة الجمهورية.

بغداد — سبوتنيك. وقال داوودي، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء 19 سبتمبر/أيلول، إن "اجتماع الهيئة القيادية لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني انتهى قبل قليل بالتصويت بالإجماع لصالح برهم صالح ليكون المرشح الوحيد عن حزب الاتحاد لمنصب رئيس الجمهورية ".

© REUTERS / Iraqi Prime Minister Office المرشحون لرئاسة جمهورية العراق... وأقربهم للفوز

وقال مصدر كردستاني آخر، إن برهم صالح الرئيس السابق لحكومة كردستان العراق عاد إلى صفوف الحزب والذي صوت على ترشيحه لمنصب الرئيس العراقي القادم، لكن لم يصدر حتى تلك اللحظة بيان رسمي من الحزب حول هذا الأمر.

وأضاف المصدر، في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك"، أن ترشيح صالح يرجع لما تحظى به تلك الشخصية من قبول محلي وإقليمي ودولي، وهو ما يؤهله ليكون الورقة الرابحة في عملية التصويت بالبرلمان والمقرر إجراؤها بداية أكتوبر /تشرين الثاني المقبل.

وتابع: "كانت هناك مشاورات بين الحزب وبين صالح خلال الأيام الماضية لم يتم الكشف عنها بصفة رسمية إلى أن تم التوصل لاتفاق يقضي بعودة برهم صالح لصفوف الحزب وبالتالي ترشحه لرئاسة العراق.

وكان النائب عن الجماعة الإسلامية الكردستانية، عن مركز إقليم كردستان، سليم حمزة صالح، كشف في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، يوم الثلاثاء الماضي، عن أسماء المرشحين لمنصب رئاسة الجمهورية، والأوفر حظا بينهم.

وأوضح صالح، قائلا: "إن الشخصيات المطروحة أسماؤها لتولي رئاسة جمهورية العراق، من مختلف الأحزاب الكردستانية، وعلى رأسها بالطبع الاتحاد الوطني، والديمقراطي، وأيضا الجماعة الإسلامية". وعدّد صالح أسماء المرشحين للمنافسة على رئاسة جمهورية العراق وهم: من الاتحاد الوطني، لطيف رشيد، وأكمل أن المرشح الثاني هو برهم صالح.