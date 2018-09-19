مستشار أردوغان: اتفاق إدلب تاريخي وسوريا لأول مرة تقترب من السلام

وصف مستشار الرئيس التركي للعلاقات الخارجية، ياسين أقطاي، الاتفاق الذي توصل إليه الرئيسان، الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان، حول إدلب، بأنه "اتفاق تاريخي وواعد لإحلال السلام في المنطقة".

وذكر مستشار الرئيس أردوغان، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، أن "سوريا الآن تقترب من السلام".

وأضاف أقطاي: "إن الاتفاق الذي توصلت إليه روسيا وتركيا حول إدلب يعتبر اتفاقا تاريخيا وواعدا لإحلال السلام في المنطقة، وإعادة بناء سوريا على أساس سلمي، ووفقا لحقوق الإنسان".

وأضاف مستشار الرئيس التركي: "لأول مرة تقترب سوريا من السلام بعد حرب استمرت نحو 8 سنوات، عاش خلالها الشعب السوري مأساة كبيرة واضطر لمغادرة بلاده على أثرها".

واتفقا الرئيسان، أول من أمس الاثنين، على إقامة منطقة خالية من السلاح في إدلب، شمالي سوريا.

وقال أردوغان: "اتفقنا خلال المباحثات مع الرئيس بوتين على إقامة منطقة خالية من السلاح بين الجيش السوري والمعارضة في إدلب".

وأضاف أردوغان: "المعارضون سيواصلون البقاء في إدلب. وأكدنا خلال لقائنا مع الرئيس بوتين أن وجود الإرهابيين في سوريا لا يقتصر فقط على إدلب".

وأكد الرئيس التركي "نعتقد أن الخطوات التي حققناها اليوم سوف تساهم في حل القضية السورية".