مصر... وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي تلتقي مسؤولين ألمان لدعم مشروعات جديدة

وحسب بيان لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، اليوم الأربعاء، فإن الوزيرة التقت كلوديا وارنينج، رئيس قطاع التعاون الإنمائي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا وأمريكا الجنوبية وجنوب شرق أوروبا بالوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، وكلاوس كرامر، رئيس قسم التعاون الإنمائي مع دول الشرق الأوسط، بحضور السفير يوليوس جورج لوى، سفير ألمانيا لدى القاهرة.

© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY سحر نصر: برنامجنا الاقتصادي شجع فرنسا على استثمار 4 مليارات دولار في مصر

وتناول اللقاء بحث الترتيبات لعقد اللجنة الثنائية المصرية الألمانية خلال أكتوبر المقبل، وتوقيع عدد من الاتفاقيات للتعاون المالي والفني بين البلدين، حيث قالت الوزيرة، إن مصر حريصة على تعزيز التعاون الاقتصادي مع ألمانيا، وزيادة الاستثمارات الألمانية في ظل العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، من أجل أن تصبح ألمانيا من أعلى 10 دولة مستثمرة في مصر.

وأوضحت نصر، حسب بيان وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، أن الوزارة تدعم القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات، لذلك تم إجراءات إصلاحات تشريعية للتيسير على المستثمرين مثل قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية وتعديلات قانونيي الشركات وسوق المال.

من جانبها، أشادت كلوديا وارنينج، بمشروع قناطر أسيوط، الذي ساهم في دعمه بنك التعمير الألماني بقيمة 302 مليون يورو، كما أشادت بالخدمات التي يقدمها مركز خدمات المستثمرين، والتي تشجع على زيادة الاستثمارات فى مصر، موضحة أن بلادها حريصة على دعم مصر في مشروعات الطاقة والبيئة والتعليم.

وتحتل ألمانيا، المركز الـ 20 ضمن الدول التي تستثمر في مصر، باستثمارات بلغت 641.4 مليون دولار، بعدد شركات 1103 في قطاعات المواد الكيماوية والبترول والاتصالات والغاز وصناعية السيارات والحديد والصلب، بحسب البيان.