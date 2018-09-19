عودة أكثر من 500 مواطن سوري إلى أرض الوطن خلال الــ24 الساعة الأخيرة

أفاد مركز استقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين، اليوم الأربعاء، بأن أكثر من 500 مواطن سوري عادوا خلال الـــ 24 الساعة الأخيرة إلى أرض الوطن.

© Sputnik . Tareq al-Hasaniyah عودة أكثر من 130 لاجئا سوريا من لبنان إلى ديارهم خلال يوم

موسكو – سبوتنيك . وقال المركز في نشرة إخبارية له بهذا الشأن: "خلال الــ 24 الساعة الأخيرة عاد أكثر من 500 مواطن سوري إلي أرض الوطن قادمين من لبنان عن طريق معابر جديدة يابوس وزمراني والدبوسية. وبالإضافة إلى ذلك فقد عاد 343 نازحا إلى أماكن إقامتهم الدائم داخل سوريا.

ووفقا للبيانات الصادرة عن المركز، قامت قوات الهندسة العسكرية السورية بإزالة الألغام على مساحة 6 هكتار في محافظتي حمص والقنيطرة بالإضافة إلى أنها قامت بإبطال مفعول 43 عبوة ناسفة، بما في ذلك 12 عبوة ناسفة يدوية الصنع.

وقدمت مؤسسة قديروف الخيرية طنا من الخبز لمدينة حلب. وذلك بالإضافة إلى مساعدات إنسانية لأسر العسكريين السوريين الذين لقوا حتفهم، حيث تم تقديم 15 سلة غذائية يبلغ وزن كل منها 5 كلغ.

وقدمت مساعدات طبية لـــ 25 مواطنا، من بينهم 14 طفلا من سكان قرية الصالحية في ريف دير الزور.