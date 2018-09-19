فلسطين تدعم روسيا بشأن قضية القرم

أعلن السفير الفلسطيني لدى روسيا، عبد الحفيظ نوفل، اليوم الأربعاء، أن السلطة الفلسطينية تدعم موقف موسكو بشأن الانضمام القانوني لشبه جزيرة القرم إلى روسيا. وجاء تصريح السفير نوفل خلال مقابلة مع صحيفة روسية.

© Sputnik . Alexandr Polegenko وفد أمريكي يصل إلى القرم الروسي

وقال السفير الفلسطيني للصحيفة موقفنا بشأن شبه جزيرة القرم واضح، وندرك أن ما حدث هناك هو حق يكفله القانون الدولي. لذلك نحن نؤيد روسيا وموقفها تجاه هذه القضية".

وأشار أن لكل شعب حق تقرير المصير، حيث أننا نعمل ما بوسعنا لتقرير مصير شعبنا فكيف عن الشعوب الأخرى بالطبع نحن مع ذلك.

وتابع نوفل قائلا "في المستقبل القريب السلطة الفلسطينية بصدد الاعتراف رسميا على أن شبه جزيرة القرم هي جزء لا يتجزء من الأراضي الروسية".