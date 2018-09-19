اسم شارع يوقظ "الفتنة" من جديد... والحريري يخرج عن صمته

"الفتنة بحد ذاتها"، 3 كلمات قالها رئيس وزراء لبنان، سعد الحريري، تعبر عن حالة الجدل التي يعيشها لبنان خلال الأيام الأخيرة.

تفجرت حالة من الجدل في لبنان، عقب إطلاق بلدية "الغبيري"، جنوبي العاصمة اللبنانية بيروت، اسم مصطفى بدر الدين، على أحد شوارعها.

ويعد مصطفى بدر الدين، أحد قيادات "حزب الله"، وأحد الأربعة التي وجهت لهم المحكمة الدولية الخاصة في لبنان، أصابع الاتهام بشأن اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الراحل، رفيق الحريري

كما وصفت المحكمة مصطفى بدر الدين بأنه "العقل المدبر" لعملية الاغتيال، وأنه وفريقه حصل على معلومات استخباراتية حول تحركات الحريري قبل اغتياله يوم 14 فبراير/ شباط 2005، في جريمة هزت لبنان كله.

واغتيل مصطفى بدر الدين، الذي كان يوصف بأنه الرجل الثاني في "حزب الله" وخليفة القائد العسكري للحزب عماد مغنية، في مايو/ أيار 2016، في انفجار استهدف أحد المراكز بالقرب من مطار دمشق الدولي.

كما اتهم أيضا بالتورط في تفجيرات الكويت عام 1983، وكان مسجونا فيها حتى عام 1990، وفر من السجن وعاد إلى لبنان عقب غزو العراق للكويت.

وفجر قرار البلدية حالة من الغضب الواسعة لدى فئات عديدة في الشارع اللبناني، ووصف البعض القرار بأنه يعيد للأذهان ويوقظ الفتنة الطائفية في لبنان، التي كانت نائمة ولو بصورة جزئية طوال السنوات الماضية.

وأعلن وزير الداخلية اللبناني، نهاد المشنوق، في تغريدة مصورة وصف فيها تسمية الشارع بأنها "عمل استفزازي مريض بالحقد والثأر".

#المشنوق تعليقا على "شارع مصطفى بدر الدين"

الذي سمّى الشارع عقل استفزازي مريض بالحقد والثأر pic.twitter.com/NUS77TgOdh — Nohad Machnouk (@NohadMachnouk) ١٨ سبتمبر ٢٠١٨

وطالب وزير الداخلية اللبناني، المنتمي إلى "تيار المستقبل"، التابع لرئيس الوزراء اللبناني الحالي المكلف، سعد الحريري، ابن رفيق الحريري، بضرورة أن تزيل البلدية اللافتة المتعلقة باسم الشارع.

ونقلت تقارير صحفية لبنانية عن بلدية الغبيري، التي تخضع لسيطرة "حزب الله" أن إزالة لافتة شارع مصطفى بدر الدين "أمر غير وارد بتاتا".

وأوضحت المصادر أن ذلك يرجع إلى أنه أحد أهم قيادي "حزب الله" وقاوم الاحتلال الإسرائيلي وقاوم الإرهاب، ووصفت موقع وزير الداخلية اللبناني بأنه يدخل ضمن "المكايدة السياسية".

وإجى اليوم يلّي صار في ب لبنان طُرق وشوارع بإسم قطاعين الطرق و ولاد الشوارع.#مصطفى_بدر_الدين #حزب_الله pic.twitter.com/hV6Bd9yYQW — Sara Assaf (@SaraAssaf) September 18, 2018

كما نشر عدد من النشطاء التابعين لـ"حزب الله" تغريدات وصفت أي مناهضين لتسمية الشارع باسم مصطفى بدر الدين بأنهم "خائنين"، وورد في أحد التغريدات قول أحدهم "لا ينزعج من اسم الشهيد مصطفى بدر الدين إلا إسرائيل".

كما قالت البلدية أيضا إن تسمية الشارع "لا غبار عليها"، لأن القرار مسجل فعليا في وزارة الداخلية قبل عام تقريبا، والأخيرة التزمت الصمت ولم ترفض التسمية، مشيرة إلى أنه في حال عدم رفض الداخلية خلال مدة معينة يصبح الإخطار ساريا، بحسب المادة 63 من قانون البلديات.

وقالت المصادر إن عدم قبول أو رفض وزارة الداخلية حينها، يمكن أن يكون بسبب عاملين إما تقاعس من الوزارة في الرد على البريد الوارد من البلديات أو رفض الوزارة توريط نفسها في قضية شائكة.

تقرير لصحيفة حزب الله (الأخبار) بعنوان: "شارع الشهيد مصطفى بدر الدين… باقٍ". بدر الدين هو منفذ اغتيال الحريري، وقتل في سوريا وفق رواية لم تقنع حتى عناصر الحزب. ما علينا. ما الجدوى من تسمية شارع باسمه بعد نشر تفاصيل قصة الاغتيال سوى الإمعان في إذلال طرف بعينه؟! أين رئيس الجميع؟! — ياسر الزعاترة (@YZaatreh) September 19, 2018

الحريري يخرج عن صمته

وخرج رئيس الوزراء اللبناني المكلف، سعد الحريري، عن صمته، بعد تزايد حالة الجدل في لبنان.

وقال الحريري في تغريدة مقتضبة: "تسمية شارع على اسم مصطفى بدر الدين، أمر مؤسف".

وتابع "هناك أشخاص يريدون أخذ البلد إلى مكان آخر، وعليهم أن يتحملوا مسؤولية ذلك أمام الله سبحانه وتعالى وأمام المواطن اللبناني".

ومضى "نحن نتحدث عن إطفاء الفتنة، أما هذا الأمر فهو الفتنة بحد ذاتها".

تسمية شارع على اسم مصطفى بدر الدين، أمر مؤسف، هناك اشخاص يريدون اخذ البلد الى مكان آخر وعليهم ان يتحملوا مسؤولية ذلك امام الله سبحانه وتعالى وامام المواطن اللبناني. نحن نتحدث عن اطفاء الفتنة اما هذا الامر فهو الفتنة بحد ذاتها #أحداث_اليوم pic.twitter.com/D4cKnwcirY — Saad Hariri (@saadhariri) September 18, 2018

أما الإعلامية اللبنانية الشهيرة، مي شدياق، فقالت: "تسمية شارع باسم مصطفى بدر الدين، العقل المدبر لجريمة اغتيال رفيق الحريري تطبيق لسياسة الغالب والمغلوب، استعلاء وقلة حياء!".

وتابعت "الادعاء بأن المحكمة أسقطت التهم بحقه، لأنه قتل مردود، ذريعة محاربة إسرائيل لا تجعل منه شهيدا، تاريخه الإرهابي في الكويت ولبنان لن يمحوه ألف صورة وألف شارع".