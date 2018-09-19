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16:09 19 سبتمبر/ أيلول 2018
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    رئيس تيار المستقبل سعد الحريري

    اسم شارع يوقظ "الفتنة" من جديد... والحريري يخرج عن صمته

    © AP Photo / Hussein Malla
    العالم العربي
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    "الفتنة بحد ذاتها"، 3 كلمات قالها رئيس وزراء لبنان، سعد الحريري، تعبر عن حالة الجدل التي يعيشها لبنان خلال الأيام الأخيرة.

    تفجرت حالة من الجدل في لبنان، عقب إطلاق بلدية "الغبيري"، جنوبي العاصمة اللبنانية بيروت، اسم مصطفى بدر الدين، على أحد شوارعها.

    سعد الحريري - انتخابات لبنان
    © REUTERS / JAMAL SAIDI
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    ويعد مصطفى بدر الدين، أحد قيادات "حزب الله"، وأحد الأربعة التي وجهت لهم المحكمة الدولية الخاصة في لبنان، أصابع الاتهام بشأن اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الراحل، رفيق الحريري.

    كما وصفت المحكمة مصطفى بدر الدين بأنه "العقل المدبر" لعملية الاغتيال، وأنه وفريقه حصل على معلومات استخباراتية حول تحركات الحريري قبل اغتياله يوم 14 فبراير/ شباط 2005، في جريمة هزت لبنان كله.

    واغتيل مصطفى بدر الدين، الذي كان يوصف بأنه الرجل الثاني في "حزب الله" وخليفة القائد العسكري للحزب عماد مغنية، في مايو/ أيار 2016، في انفجار استهدف أحد المراكز بالقرب من مطار دمشق الدولي.

    كما اتهم أيضا بالتورط في تفجيرات الكويت عام 1983، وكان مسجونا فيها حتى عام 1990، وفر من السجن وعاد إلى لبنان عقب غزو العراق للكويت.

    وفجر قرار البلدية حالة من الغضب الواسعة لدى فئات عديدة في الشارع اللبناني، ووصف البعض القرار بأنه يعيد للأذهان ويوقظ الفتنة الطائفية في لبنان، التي كانت نائمة ولو بصورة جزئية طوال السنوات الماضية.

    وأعلن وزير الداخلية اللبناني، نهاد المشنوق، في تغريدة مصورة وصف فيها تسمية الشارع بأنها "عمل استفزازي مريض بالحقد والثأر".

    وطالب وزير الداخلية اللبناني، المنتمي إلى "تيار المستقبل"، التابع لرئيس الوزراء اللبناني الحالي المكلف، سعد الحريري، ابن رفيق الحريري، بضرورة أن تزيل البلدية اللافتة المتعلقة باسم الشارع.

    ونقلت تقارير صحفية لبنانية عن بلدية الغبيري، التي تخضع لسيطرة "حزب الله" أن إزالة لافتة شارع مصطفى بدر الدين "أمر غير وارد بتاتا".

    وأوضحت المصادر أن ذلك يرجع إلى أنه أحد أهم قيادي "حزب الله" وقاوم الاحتلال الإسرائيلي وقاوم الإرهاب، ووصفت موقع وزير الداخلية اللبناني بأنه يدخل ضمن "المكايدة السياسية".

    كما نشر عدد من النشطاء التابعين لـ"حزب الله" تغريدات وصفت أي مناهضين لتسمية الشارع باسم مصطفى بدر الدين بأنهم "خائنين"، وورد في أحد التغريدات قول أحدهم "لا ينزعج من اسم الشهيد مصطفى بدر الدين إلا إسرائيل".

    كما قالت البلدية أيضا إن تسمية الشارع "لا غبار عليها"، لأن القرار مسجل فعليا في وزارة الداخلية قبل عام تقريبا، والأخيرة التزمت الصمت ولم ترفض التسمية، مشيرة إلى أنه في حال عدم رفض الداخلية خلال مدة معينة يصبح الإخطار ساريا، بحسب المادة 63 من قانون البلديات.

    وقالت المصادر إن عدم قبول أو رفض وزارة الداخلية حينها، يمكن أن يكون بسبب عاملين إما تقاعس من الوزارة في الرد على البريد الوارد من البلديات أو رفض الوزارة توريط نفسها في قضية شائكة.

    الحريري يخرج عن صمته

    وخرج رئيس الوزراء اللبناني المكلف، سعد الحريري، عن صمته، بعد تزايد حالة الجدل في لبنان.

    وقال الحريري في تغريدة مقتضبة: "تسمية شارع على اسم مصطفى بدر الدين، أمر مؤسف".

    وتابع "هناك أشخاص يريدون أخذ البلد إلى مكان آخر، وعليهم أن يتحملوا مسؤولية ذلك أمام الله سبحانه وتعالى وأمام المواطن اللبناني".

    ومضى "نحن نتحدث عن إطفاء الفتنة، أما هذا الأمر فهو الفتنة بحد ذاتها".

    أما الإعلامية اللبنانية الشهيرة، مي شدياق، فقالت: "تسمية شارع باسم مصطفى بدر الدين، العقل المدبر لجريمة اغتيال رفيق الحريري تطبيق لسياسة الغالب والمغلوب، استعلاء وقلة حياء!".

    وتابعت "الادعاء بأن المحكمة أسقطت التهم بحقه، لأنه قتل مردود، ذريعة محاربة إسرائيل لا تجعل منه شهيدا، تاريخه الإرهابي في الكويت ولبنان لن يمحوه ألف صورة وألف شارع".

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