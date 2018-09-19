شاهد... كيف استقبل الملك سلمان رئيس وزراء باكستان

استقبل العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، في قصر السلام بجدة، رئيس وزراء باكستان، عمران خان.

وكان في استقبال خان، الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة، بحسب وكالة الأنباء الرسمية "واس".

وقد أجريت لرئيس الوزراء الباكستاني مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الوطنيان للبلدين.

خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس وزراء جمهورية باكستان ويقيم مأدبة غداء تكريماً له.https://t.co/RhPIhdXbYP#واس pic.twitter.com/dgm4HPNdhd — واس (@spagov) September 19, 2018

بعد ذلك صافح خان مستقبليه، الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز، والأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة، والأمير خالد بن عبد العزيز بن عياف وزير الحرس الوطني، وأصحاب المعالي الوزراء، وقادة القطاعات العسكرية.

كما صافح الملك سلمان الوفد الرسمي المرافق لرئيس وزراء باكستان.

عقب ذلك، صحب الملك سلمان، رئيس الوزراء الباكستاني إلى صالة الاستقبال الرئيسة في الديوان الملكي، حيث صافح الأمراء وكبار المسؤولين.

وقد أقام الملك مأدبة غداء تكريما لضيفه والوفد المرافق له.

ويقوم عمران خان بزيارته إلى المملكة تلبية لدعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وبرفقة وزير الخارجية شاه محمود قريشي ووزير المالية أسد عمر ومستشار رئيس الوزراء لشؤون التجارة عبد الرزاق داود، وفقا لصحيفة "داون" الباكستانية.