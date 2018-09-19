تصريح صادم لقائد قوات السودان... بماذا وصف الحرب في اليمن

قيم قائد لواء الحزم الثاني السوداني، العميد الركن حافظ التاج، المشارك ضمن قوات التحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن، العلاقة بين المقاتلين من القوات المشتركة في مختلف الجبهات.

ووصف العميد الركن حافظ التاج، في مقابلة مع موقع "سبتمبر نت" المقرب من الجيش اليمني، الحرب بأنها نعمة قائلا:

"يمكن القول إن الحرب نقمة لا محالة ولا اختلاف على ذلك، لكن عندما ننظر إلى الجندي السوداني والجندي اليمني والجندي السعودي والجنسيات الأخرى المشاركة ضمن قوات التحالف العربي نجد أن هذه الحرب حولت الحرب إلى نعمة الآن، نعيش تماما كإخوان كزملاء في كل مكان وفي الخطوط الأمامية، وهذا فضل من الله نتمنى أن يكون نواة جيش عربي مشترك إن شاء الله".

© AP Photo / Nasser Nasser السودان يعلن رسميا موعد انتهاء مشاركته في حرب اليمن... ويبعث رسالة للحوثي

واعتبر القائد العسكري أن "النصر آت لامحالة والجندي في قمة الروح المعنوية والقوات تنطلق بثبات إلى أهدافها"، مشددا على ضرورة، "تأمين الأهداف والتخطيط والتحضير المبكر لكل خطوة، وعدم الاندفاع بصورة قد تعطي العدو فرصة لقطع الإمدادات".

وأكد أن القوات السودانية ستغادر اليمن "بعد تحقيق النصر وهزيمة المشروع الإيراني في اليمن"، مضيفا أن "القوات المشتركة التي تحارب إلى جانب إخوانهم اليمنيين سوف تكون نواة لجيش عربي قوي يمتلك تجارب قتالية عالية".

ومنذ مارس 2015 اتخذ السودان قرارا بالمشاركة في تحالف عسكري تقوده السعودية ضد جماعة "أنصار الله" في اليمن، وأرسلت الخرطوم آلاف الجنود المشاة إلى هناك.