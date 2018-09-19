مقتل عدد من مسلحي تنظيم "القاعدة" بهجوم للأمن اليمني

سيطرت قوات الأمن اليمنية على معسكر تابع لتنظيم "القاعدة" الإرهابي في محافظة أبين جنوبي اليمن، بعد أن قتلت وأصابت مجموعة من مسلحي التنظيم.

وذكر مصدر في السلطة المحلية في محافظة أبين، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن وحدات التدخل السريع التابعة لقوات الحزام الأمني المدعومة من الإمارات، خاضت، بإسناد من التحالف العربي، مواجهات مع عناصر "القاعدة" في معسكر يتخذه التنظيم بوادي عومرة في مديرية مودية شرق أبين.

وأضاف المصدر أن قتلى وجرحى سقطوا من تنظيم "القاعدة" خلال المواجهات مع قوات التدخل السريع، التي انتهت بالسيطرة الكاملة على المعسكر الاستراتيجي، وفرار من تبقى من العناصر الإرهابية باتجاه محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن.

وأشار إلى تفكيك القوات عبوات ناسفة زرعتها عناصر القاعدة، وتفجير سيارة مفخخة وسط المعسكر.

وكانت قوات الحزام الأمني أطلقت، بدعم من قوات التحالف، عملية "أم المعارك" لمداهمة أوكار تنظيم "القاعدة" في محافظة أبين التي تشهد مديرياتها الوسطى انتشاراً لعناصر تنظيم "القاعدة" الإرهابي، ما دفع قوات الحزام الأمني إلى تنفيذ حملات وعمليات مداهمة لأوكار التنظيم وعناصره.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية، أعلنت في آخر آب/ أغسطس الماضي، أن "سلاح الجو الأمريكي شن 6 غارات جوية (ذات طابع) مكافحة الإرهاب، ضد "تنظيم القاعدة في جزيرة العرب"، في ثلاث محافظات مختلفة في اليمن ابتداء من 16 أيار/ مايو، وبذلك وصل إجماعي عدد الضربات لـ 34 ضربة جوية".