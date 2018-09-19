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    جنود من الجيش اليمني فوق أحد الجبال، خلال المواجهات مع أنصار الله، 27 يناير/ كانون الثاني 2018

    قيادي في "أنصار الله": قصف التحالف للصيادين يهدف إلى تهجير السكان الأصليين

    © REUTERS / FAISAL AL NASSER
    العالم العربي
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    قال عضو اللجنة الثورية العليا التابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، توفيق الحميري، إن هناك استهدافا مستمرا لقوارب الصيد والصيادين والعاملين في هذا القطاع من المواطنين المدنيين في كل مناطق الساحل الغربي في اليمن.

    وأضاف عضو اللجنة الثورية في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك" اليوم الأربعاء، تلك الغارات اليومية التي تستهدف الصيادين ممتدة من تعز إلى الحديدة بما فيها المناطق التي تقع تحت سيطرة التحالف، وكانت آخر تلك المجازر بالأمس الثلاثاء في مدينة الخوخة والتي قتل فيها أكثر من 18 صيادا.

    الجيش السعودي
    © AFP 2018 /
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     وتابع الحميري، ما يقوم به العدوان السعودي الإماراتي يأتي في إطار أجندة واضحة تريد تعطيل أي نوع من الأعمال في تلك المناطق وتخويف وتهجير سكانها وإفراغها للمحتل من السكان الأصليين لتلك المناطق، وما يقوم به الصيادون وسط تلك الأخطار الجسيمة هو البحث عن أدنى سبل الحياة، هؤلاء الصيادون لا مأوى لهم إلا البحر ويسكنون في الخيام "العشش" القريبة من الشواطئ وليس لهم حرفة إلا حرفة الصيد التي توارثها الآباء والأبناء.

    وأشار عضو اللجنة الثورية العليا إلى، أن هناك شريحة واسعة من سكان الساحل الغربي "الصيد" هو مهنتهم الرسمية، وربما تصل نسبة هؤلاء الصيادين إلى 50% من عدد سكان الساحل الغربي، أما ما يدعيه التحالف بأن عمليات القصف نتيجة للاشتباه في عمليات تهريب للأسلحة، فأقول لهم هنالك رقابة يقوم بها التحالف من خارج المياه الإقليمية، فلا تمر سفينة ولا قارب ولا زورق ولا فرقاطة ولا غواصة إلا وهي تحت نظر الأقمار الصناعية والقطع البحرية المتواجدة في البحر الأحمر، وعندما نحرر باقي أجزاء اليمن نحن من سيمنع تهريب السلاح للإرهابيين، تواجدنا في المياه الإقليمية سيؤمن الملاحة الدولية والمنافذ البحرية وما يقدم من اتهامات ليست إلا من مهربي الأسلحة المشبوهين ومن يقومون بتغذية العناصر الإرهابية.     

      وكان 18 صيادا يمنيا قد لقوا مصرعهم أمس الثلاثاء، بغارات جوية للتحالف العربي على قواربهم في سواحل البحر الأحمر، نتيجة استهداف بارجات التحالف قوارب الصيد في مديرية الخوخة في محافظة الحديدة.

     يذكر أن القوات الإماراتية أعلنت، أمس الثلاثاء، البدء بعمليات عسكرية موسعة لتحرير محافظات الحديدة من الحوثيين من عدة محاور.

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    الكلمات الدلالية:
    أنصار الله, أخبار اليمن, الجيش اليمني المتحالف مع أنصار الله, جماعة أنصار الله الحوثي, اليمن
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