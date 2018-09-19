الدفاع الجوي السعودي يعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون

أعلن التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، مساء اليوم الأربعاء، اعتراض الدفاعات الجوية السعودية لصاروخ باليستي أطلق على جازان.

القاهرة — سبوتنيك. نقلت قناة "العربية" السعودية، عن المتحدث باسم التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي، قوله مساء اليوم الأربعاء، "اعتراض صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية باتجاه جازان وتدميره".



© AP Photo / ABD RAOUF تصريح صادم لقائد قوات السودان... بماذا وصف الحرب في اليمن

فيما أعلنت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله" (الحوثيين)، مساء اليوم، أن "القوة الصاروخية تطلق صاروخا باليستيا من طراز بدر 1 على معسكر مستحدث للجيش السعودي شرق جازان".

وبلغ إجمالي الصواريخ الباليستية التي أطلقتها "ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران" باتجاه المملكة حتى الآن (199) صاروخا، تسببت في "استشهاد (112) مدنيا من المواطنين والمقيمين، وإصابة المئات".

ويشهد اليمن منذ سنوات نزاعا بين القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا و"أنصار الله" (الحوثيين). وتدخلت السعودية على رأس تحالف عسكري في 2015 لوقف تقدم الجماعة التي سيطرت على صنعاء في سبتمبر/ أيلول 2014.

وأوقعت الحرب في اليمن أكثر من 10 آلاف قتيل منذ تدخل التحالف الذي تسبب بـ"أسوأ أزمة إنسانية" في العالم بحسب الأمم المتحدة.