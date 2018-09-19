تسريب رسالة وصلت من قطر إلى إسرائيل: مرحبا بكم في الدوحة

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، عن رسالة بعثت بها قطر إلى إسرائيل وتحديدا جمعية الجمباز الإسرائيلية، مؤكدة ترحيبها بالرياضيين الإسرائيليين المشاركين ببطولة العالم للجمباز في الدوحة في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

ووفقا لما نقلته القناة الثانية الإسرائيلية، تلقت جمعية الجمباز الإسرائيلية رسالة من الدوحة جاء فيها "نحن نحب الرياضة ونكرم الرياضيين الذين يمثلون بلادهم كسفراء للسلام والوئام".

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وأضافت الرسالة "نتعهد ونعد بأن يكون الموقف تجاه إسرائيل مثل أي بلد آخر خلال المسابقات".

ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية صورة للرسالة القطرية الموجهة من الاتحاد القطري للجمباز، إلى جمعية الجمباز الإسرائيلية، التي وصلت بتاريخ 29 أبريل/ نيسان الماضي.

وذكرت القناة أن الرسالة القطرية إلى إسرائيل جاءت بعد ضغط من عضو الكنيست في حزب المستقبل، يوئيل رازبوزوف، الذي طلب من محامين توجيه رسالة إلى قطر بمعاملة الرياضيين الإسرائيليين كغيرهم.